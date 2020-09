Controversatul afacerist Ionut Florescu este noul director de la APAVIL

Afaceristul Ionut Florescu, patronul societății de constructii si protectia muncii – Bogdan Construct – este noul director al SC APAVIL SA. Aceasta numire surprinzătoare vine ca urmare a demisiei fostului director Gigi Predus, care candideaza la funcția de primar in localitatea Mihaesti (clar fara șanse reale!). Iata ca in locul unui profesionist a fost numit la conducerea societatii de distributie a apei in judet un om de afaceri extrem de controversat. Si uite asa se mai ofera “gloante” adversarilor politici de catre artizanii acestei miscari!

Florescu, bun prieten al ecologistului Stefan Prala, candidează din partea PER la functia de consilier judetean…