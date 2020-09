Constantin Radulescu, candidat PSD la presedintia Consiliului Judetean Valcea: Vom avea cele mai moderne spitale din regiune!

🏥 Paşi concreţi pentru realizarea unui obiectiv important în următorii patru ani, să avem cele mai bune spitale:

⭕️ Investim peste 31 milioane de euro în sănătate, în modernizarea spitalelor și dotarea cu aparatură medicală;

⭕️ Am adus, la Vâlcea, primul RMN, dar și primul mamograf, din istoria Spitalului Judeţean de Urgenţă, şi am reușit să achiziționăm și alte aparate: ecograf, endoscop, paturi digitalizate, aparat ultrasonic SONOPET etc;

⭕️ Am finalizat lucrările de modernizare a saloanelor și a sălilor de naștere și vom reabilita în integralitate clădirea Maternității;

⭕️ Am înființat Centrul de Permanenţă din Ostroveni, proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea;

⭕️ Am alocat fondurile necesare pentru întocmirea documentației aferente redeschiderii Spitalului din Bălcești;

⭕️ Am reabilitat spațiile Policlinicii cu Plată, locație unde își va desfășura activitatea Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea;

⭕️ Am accesat fonduri și pentru celelalte unități spitalicești din județ: Spitalul de Psihiatrie Drăgoești și Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești.

Nu ne oprim aici!

💯 Ne dorim și atragerea tinerilor medici. Vom achiziționa 10 apartamente pentru cazarea celor care aleg județul Vâlcea;

💯 Vom realiza un centru de radioterapie și tratamente oncologice;

💯 Vom moderniza, reabilita și dota Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, dar și secțiile din cadrul „Spitalului Vechi” din Râmnicu Vâlcea.

