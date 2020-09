Constantin Radulescu, candidat PSD la presedintia Consiliului Judetean Valcea: În perioada 2016-2020, Vâlcea, campion în atragerea de fonduri europene, în regiunea Sud-Vest Oltenia!

În perioada 2016-2020, Vâlcea,

campion în atragerea de fonduri europene,

în regiunea Sud-Vest Oltenia!

INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

142 de milioane euro, investiți în modernizarea a aprox. 330 km

drumuri județene (proiecte finalizate sau în curs de execuție)

SĂNĂTATE

31 de milioane euro, investiți în sănătatea vâlcenilor (proiecte

finalizate, în execuție sau în procedură de licitație)

4 milioane euro pentru aparatură medicală de ultimă generație:

RMN, mamograf, aparat EKG, aparat ultrasonic SONOPET, ecograf

UPU, paturi digitalizate la Secția ATI etc.

Am finalizat lucrările de modernizare a saloanelor și a sălilor de

naștere și avem în execuție lucrări de consolidare a clădirii Maternității

Am înființat Centrul de Permanenţă din Ostroveni, proiect

realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea

PROTECȚIE SOCIALĂ

Reabilitarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare

Neuropsihiatrică Măciuca și a Complexului de Servicii Comunitare

din Râmnicu Vâlcea, aproape de recepția finală

TURISM

Anual, în protecția socială, am investit, în medie, 21 de milioane

euro, fonduri proprii, guvernamentale și europene

Realizăm Complexul de Servicii Balneare, în parteneriat cu

Primăria Comunei Vlădești

Am reabilitat spațiile Policlinicii cu Plată

Am finanțat festivaluri și evenimente locale

Am finalizat Complexul Turistic și de Agrement Mirajul Oltului

Pentru prima dată, olimpicii și elevii de nota 10 au fost premiați,

în cadrul evenimentului “Gala Educației”

Restaurăm Muzeul Memorial Nicolae Bălcescu și vom construi, în

apropierea muzeului, un Complex de Servicii, Turism și Agrement

Am alocat fonduri pentru susținerea evenimentelor culturale,

destinate tuturor categoriilor de vârstă

Am susținut financiar echipa de handbal SCM Râmnicu Vâlcea și

toate echipele de fotbal din județ

CULTURĂ

Am reabilitat Școala Populară de Arte și Meserii din Râmnicu

Vâlcea

EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT

250 de milioane euro, proiecte pentru dezvoltarea

județului, unele în curs de implementare, iar altele

finalizate deja!

50 de șantiere deschise în județul Vâlcea!

În perioada 2020-2024,

vom atrage, în județul Vâlcea,

peste 350 de milioane euro!

Constantin Radulescu, candidat PSD la presedintia Consiliului Judetean Valcea

Comandat de: Partidul Social Democrat Vâlcea

CMF: 21200019

Realizat de SC Rebedit SRL