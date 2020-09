Constantin Banacu: Consiliul local Bărbăteşti a actualizat valoarea investiției „Asfaltare drumuri de interes local”, la suma de 5,2 milioane lei

Recent, Consiliul local al comunei Bărbăteşti a aprobat devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru rest de execuţie la proiectul „Asfaltare drumuri de interes local în comuna Bărbăteşti, judeţul vâlcea”, program finanțat prin Ordonanţa de Urgență nr. 28/2013, la suma de 5,2 milioane de lei. În urma sutelor de cereri pentru o grădiniţă cu program prelungit, primarului din Bărbătești, Constantin Banacu, a decis că este timpul să implementeze un astfel de proiect în localitate: „Mulţi părinţi îşi duceau copii la Horezu, iar începând cu toamna acestui an nu vor mai fi nevoiţi să îi ducă acolo. Grădiniţa va avea program flexibil, pentru a veni în sprijinul părinţilor care lucrează până târziu şi nu au posibilitatea să trimită pe cineva după copil. Începând din iunie, am reluat lucrările la cei 5,4 kilometri de drum”. Un alt proiect pe care primarul localităţii Bărbăteşti îl aşteaptă de 7 ani este proiectul depus la Compania Naţională de Investiţii, pentru viitorul cămin cultural din localitate. Consiliul local al comunei Bărbăteşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţî extraordinară in data de 15 mai 2020, a aprobat indicatorii tehnico-economici precizaţi în documentaţia de avizare a lucrărilor de interventie „Lucrări de punere în siguranţă a drumului de interes local Băltăreț ce face legătura între satele Bodeşti şi Bărbăteşti, afectat de calamităţi în comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea”. Finanţarea investitiei se asigură prin Compania Naţionala de Investitii, iar valoarea totala a obiectivului de investitie este de 1.787.558 lei inclusiv TVA. Prin Hotărârea nr. 12/2020, Consililul Local al comunei Bărbătești a adoptat bugetul local pe anul acesta estimat la suma de circa 7,1 milioane de lei. În luna martie, Primăria Bărbătești a primit avizul de principiu de la Transgaz pentru introducerea rețelei de gaze naturale. Anul trecut, Primăria Bărbătești a format un ADI, împreună cu localitățile Păușești Măglasi, Stoenești si Costești.