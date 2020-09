Chimcomplex, fanionul chimiei româneşti, va lucra în luna septembrie în toate liniile de producţie la capacitate maximă

În toată această perioadă, producția nu a fost sistată, ci doar i-a fost redusă capacitatea, explică CEO-ul companiei, ”deci niciun motor nu a fost oprit. A fost o producție continuă pe toate liniile. În septembrie toate liniile de producție vor lucra la capacitate maximă.” Pentru a doua jumătate a anului 2020, planul Chimcomplex este să revină în forță în toate unitățile de producție. ”Pentru următorii ani, vrem să ne axăm pe îmbunătățirea portofoliului și pe dezvoltarea acestuia. Am menționat că producem polioli-polieteri, material utilizat la scară largă pentru tot ceea ce ne înconjoară. Asta înseamnă nu doar că este necesară o cantitate urișă pentru toate aceste industrii, ci și că trebuie dezvoltată utilitatea și aplicabilitatea acestui produc”, a declarat Runtag. În perioada următoare, Chimcomplex vrea se axeze pe trei piloni de dezvoltare. În primul rând compania vrea să investească în dezvoltarea acestor noi aplicabilități a produselor, dar și să se concentreze pe îmbunătățirea eficienței energetice. În al treilea rând, Chimcomplex caută modalități pentru a reduce amprenta asupra mediului. Tivadar Runtag este de părere că România dispune de o forță de muncă bine pregătită în acest sector, iar această capacitate a resursei umane poate ajuta compania să fie cu un pas înaintea pieței. ”Vedem astfel care sunt noile trenduri, care sunt noile tehnologii în industriile care ne folosesc produsul. Acesta este un element cheie al strategiei, să facem noi produse pentru o paletă mai largă”. Îmbunătățirea eficienței companiei este cel de-al doilea pilon al strategiei de dezvoltare. Sursa citată explică faptul că industria chimică este consumatoare de energie, utilizează gaze naturale și electricitare, astfle că are nevoie de investiții serioase pentru a îmbunătăți eficiența energetică. ”De asemenea, ne dorim să minimizăm consumul pe cele două platforme.”, a adăugat sursa citată. A treia linie de dezvoltare se axează pe reducerea amprentei ecologice asupra mediului. Chimcomplex nu este un poluator major în România, deci produsele despre care vorbim nu sunt atât de nocive ca produsele din alte industrii. Cu toate acestea, într-o fabrică mare, mereu există ceva ce poate merge rău. Astfel, atunci când facem o investiție sau când decidem să dezvoltăm un produs, studiul de caz trebuie să conțină impactul asupra mediului. Întrebat dacă 2020 este un an bun pentru investiții, sfatul CEO-ului Chimcomplex pentru antreprenori este să investească acum, dacă există fonduri. ”Dacă aveți bani, investiți acum, pentru că acum totul este mai ieftin. Oamenii care sunt interesați de investiții și au capitalul necesar ar trebui să facă acest pas pentru că acum este momentul pentru a ieși pe piață cu noi lucruri. Dacă vedeți o oportunitate, profitați!”, a declarat acesta. Tivadar Runtag consideră că investițiile în industria prelucrătoate lipsesc din România și acest lucru ne trage înapoi deși ar putea reprezenta o oportunitate. Întrebat despre principalele provocări din piața românească, acesta admite că ”nu există o umbrelă strategică spre direcția în care să se dezvolte economia” și asta reprezintă o dificultate, la fel ca și obiceiurile proaste pe care mulți le iau în brațe. ”Din păcate în România nu există o strategie clară, nu sunt linii concrete în ceea ce privește dezvoltarea. Dacă ar trebui să numesc două domenii unde există o decizie puternică în ceea ce privește economia și industria, nu aș putea face acest lucru.”, a declarat acesta. În opinia lui Runtag, acest lucru ne trage înapoi pentru ca există investitori interesați de România, dar au nevoie de garanții din partea statului. De asemenea, Tivadar Runtag spune că românii și-au însușit anumite obiceiuri proaste pe care trebuie să se schmbe. ”Inițiativa noastră nu este naturală pentru oameni, uneori văd ezitare când împuternicesc pe cineva să ia atitudine. Nu mi-a fost ușor, pentru ca sunt obișnuit să lucrez cu oameni care au inițiativă și nu se tem să preia conducerea”, a conchis acesta.