Candidatul PSD la Primaria Malaia, Gheorghe Dinculescu, a pregătit un proiect de dezvoltare sat cu sat

Trei candidați la primărie și președintele județean Constantin Rădulescu.

Acestea sunt zile foarte bogate în întâlniri cu sute și sute de oameni. Este campanie electorală, prilej de comunicare intensă cu cei care trăiesc și muncesc în localitățile din județul Vâlcea.

Am fost zilele acestea la Păușești-Măglași alături de Adrian Teodor Hogea, candidatul nostru la funcția de primar. El este un bărbat tânăr, extrem de ambițios, cu o temeinică pregătire profesională, gata de muncă în folosul concetățenilor săi. În deplin acord cu proiectul de dezvoltare a infrastructurii județene propus de președintele Constantin Rădulescu, Adrian Toader Hogea își propune asfaltarea tuturor străzilor din comună. Asistența acordată locuitorilor pentru a face proiecte cu finanțare europeană este de asemenea un punct de mare interes din programul lui.

Adrian Teodor Hogea este un om respectat și iubit în Păușești-Măglași și va fi primarul acestei localități.

De aici, am mers mai departe la Brezoi. Îl însoțesc pe Constantin Rădulescu, președinte al Consiliului județean în campania sa câștigătoare pentru un nou mandat. Candidatul nostru la primărie este Dumitru Eugen Dulcea, un om dedicat oamenilor și intereselor lor, cum spune și sloganul campaniei lui. Președintele Constantin Rădulescu le vorbește celor pe care îi întâlnim despre contribuția Consiliului județean la modernizarea școlilor și grădinițelor din Brezoi și la modernizarea drumului județean care străbate orașul.

Eu le amintesc de inițiativele legislative pe care le-am promovat ca deputat în Parlamentul României în favoarea dezvoltării economice a acestei zone: Programul Ski în România și legea de refacere a Acvaculturii de păstrăv pe lacul Brădișor. Suntem încurajați de toată lumea să continuăm proiectele județene și naționale dedicate modernizării și dezvoltării Văii Lotrului și orașului Brezoi.

În ultima zi a week-end-ului am fost la Malaia. Aici candidează colegul nostru Gheorghe Dinculescu.

Am mers în comună alături de Constantin Rădulescu și de candidații la Consiliul județean, de candidatul la postul de primar și de consilierii lui. O problemă foarte importantă în localitate sunt amenajările hidrotehnice care trebuie modernizate pentru captarea în siguranță a torenților. O a doua este exploatarea potențialului turistic monahal care are loc în zonă.

Gheorghe Dinculescu a pregătit un proiect de dezvoltare sat cu sat, pentru care are toată susținerea președintelui județean Constantin Rădulescu.

Bine faci, bine găsești!

Eugen Neata, deputat PSD de Valcea

