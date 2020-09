ALERTA! Prefectul judetului Valcea, Sebastian Fartat, este bolnav de coronavirus!

Prefectul judetului Valcea, Sebastian Fartat, este bolnav de coronavirus! Reprezentantul Guvernului in judetul Valcea a primit azi rezultat pozitiv la testul SARS COV 2. Asadar, Valcea ramane fara “comandantul” Grupului Judetean de Interventie Anti-Covid pe o perioada de cel putin 14 zile. Din informatiile noastre Fartat a intrat in contact direct cu mai multi angajati ai Prefecturii, dar si cu colegi de partid, inclusiv președintele PNL Valcea, Cristian Buican, inspectorul sef de la invatamant, Mihaela Andreianu (au mers impreuna sa inspecteze cateva grădinițe) si proaspatul director al ABA Olt, Victor Stanculescu, fost consilier al prefectului. Ne asteptam ca DSP Valcea sa realizeze o ancheta epidemiologica legala si corecta care sa identifice corect contactii lui Sebastian Fartat si trimiterea acestora in carantina sau izolare!

Tiberiu Pirnau