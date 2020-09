ALERTA! Patru elevi si patru profesori din Valcea, depistați pozitivi cu coronavirus!

În judeţul Vâlcea au fost confirmate primele cazuri de îmbolnăvire cu noul Coronavirus în rândul elevilor şi al profesorilor. Conform datelor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică este vorba de 4 elevi şi alte 4 cadre didactice care au fost testate pozitiv cu Sars-CoV-2:

Reprezentant DSP a declarat postului TV Antena 3 Valcea: Pot să vă spun că avem cazuri confirmate dar nu pot să vă dau şcolile. Automat, în momentul în care avem caz de înbolnăvire la o clasă care nu a făcut învăţământ online se vor suspenda cursurile pentru acea clasă pentru o perioadă de 14 zile. În acest timp se va face dezinfecţia, igiena spaţiilor, urmând ca în momentul în care copiii vor reveni la şcoală să vina în spaţii deja dezinfectate.

Inspectorul şcolar general Mihaela Andreeanu a precizat că au fost confirmate cazuri în trei unităţi de învăţământ din judeţ, elevii fiind plasaţi în carantină pentru 14 zile, însă mai sunt mulţi aflaţi în izolare care aşteaptă rezultatele testelor pentru Covid -19. Totodată au fost confirmate cu noul Coronavirus şi 4 cadre didactice.

Inspector Şcolar Mihaela Andreeanu: Am vorbit cu doamna director DSP şi vor fi închise clasele unde au fost confirmate cazuri de Covid la elevi. Vorbim de o clasă la Runcu, una la Colegiul Energetic şi una la Colegiul Naţional Alexandru Lahovari.

La Colegiul Naţional Alexandru Lahovari este vorba despre doi elevi confirmaţi. Unul care nu a ajuns la şcoală şi altul care a intrat în contact cu mai mulţi colegi şi profesori. Clasa a fost închisă iar elevii au intrat în izolare pentru 14 zile.

Directoarea Colegiului Naţional Alexandru Lahovari, prof. Isabella Ionita: Am primit de la DSP astăzi un test confirmat de la o clasă de a XII-a. Am trimis toti copiii acasă conform spuselor celor de la DSP. A intrat în carantină toată clasa iar de mâine se vor începe orele online.

Directorul adjunct al Colegiului Naţional de Informatică Matei Basarab, Gabriela Bălăceanu a menţionat că în momentul de faţă există două cazuri de copii confirmaţi cu Sars-CoV-2 dar care nu au mers deloc la şcoală şi alţi 16 elevi izolaţi aflaţi în aşteptarea rezultatelor în urma testării pentru Covid-19.

Gabriela Bălăceanu: Sunt 16 cazuri, dar în izolare, copii care au intrat în contact părinţi, bunici. Vedeţi, aici este o problemă din punctul meu de vedere că nu ne vin confirmaţi, probabil durează până li se va face testul.

În cazul infectării cu noul Coronavirus în rândul elevilor clasa este plasată în carantină pentru 14 zile, predarea continuându-se în regim online iar testarea este necesară atunci când copilul prezintă simptome.