ALERTA! 3 cazuri de coronavirus la SCM Rm. Vâlcea » Meciul cu Odense din Liga Campionilor în pericol!

HANDBAL. Sunt două jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea care au ieșit pozitiv la coronavirus, plus antrenorul secund Goran Kurtes.

Coronavirusul lovește din nou în handbalul românesc. SCM Rm. Vâlcea este acum echipa unde virusul și-a făcut apariția. Două jucătoare importante din echipa olteană au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Este vorba de Mireya Gonzalez, vicecampioană mondială cu naționala Spaniei, și Kristina Liscevici, centru naționalei Serbiei.

După întoarcerea echipei din Franța, acolo unde SCM Rm. Vâlcea a jucat pe 12 septembrie, contra Brestului, în Liga Campionilor, la cele două jucătoare au apărut primele simptome.

„Luni echipa a avut zi de pauză după întoarcerea din Franța. Marti, fetele au venit la mine și mi-au spus că nu mai au miros. Imediat am mers cu ele și le-am testat, au fost izolate, iar echipa a renunțat la antrenamentele de miercuri”

– președintele SCM Rm. Vâlcea, Florin Verigeanu

10 teste din august și până acum!

„Fetele au purtat mască pe drum, în aeroport, în avion, la hotel. Tot timpul se dezinfectează. Noi, la Rm. Vâlcea, de la începutul lunii august, am făcut 10 teste COVID de persoană și până acum nu am avut niciun test pozitiv. Am făcut testări înainte de Final Fourul Cupei României, înainte de plecarea la Brest ”, a adăugat Verigeanu. Nimeni nu știe ce se va întâmpla în continuare.

SCM Rm. Vâlcea urmează să joace sâmbătă, de la ora 17:00, cu HC Odense (Danemarca) în etapa a doua a Ligii Campionilor.

„Toată echipa a efectuat joi dimineața un nou test COVID. Rezultatele au venit după-amiaza. A mai apărut, din păcate, un singur caz, cel al secundului Goran Kurtes”, a spus șeful clubului vâlcean. Vâlcea urmează să înștiințeze Federația Europeană de Handbal și așteaptă să se ia o hotărâre.

Buducnost a jucat fără 10 jucătoare la Koprivnica

Conform regulamentului EHF, Vâlcea și-ar putea amâna meciul cu Odense dacă Direcția de Sănătate Publică Vâlcea va considera că la echipă există un focar și că se pune în pericol sănătatea jucătoarelor și a adversarelor. Nu mai târziu de săptămâna trecută însă, campioana Muntenegrului Buducnost Podgorica a făcut deplasarea la Koprivnica pentru meciul cu Podravka fără 10 jucătoare depistate pozitiv. Buducnost a pierdut meciul pentru că a trebuit să joace cu multe junioare!

Sursa: prosport.ro