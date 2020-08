Transport Germania rapid si in siguranta cu cele mai noi microbuze!

Datorita modalitatii simple de efectuare a rezervarii si achizitionarii biletului de calatorie, firma ZGR ofera posibilitatea de a descoperi Germania, fie intr-o vacanta alaturi de prieteni sau familie, fie in interes de serviciu la consturile cele mai reduse.

Cursele catre Germania sau catre Romania se realizeaza numai cu microbuze moderne si sigure numai cu soferi profesionisti, intre cele mai importante orase reusind sa conecteze intreaga populatie indiferent de mediu, urban sau rural.

Transportul se realizeaza numai de la adresa la adresa, iar pentru a ajunge rapid si in siguranta din Romania in Germania si retur, va pune la dispozitie mijloace de transport moderne si dotate cu scaune individuale si rabatabile, aer conditionat, prize, wifi si TV, etc.

Parcul auto pe care il detin este dotat cu microbuze si autocare moderne, astfel transportul realizandu-se in cele mai bune conditii si maxima siguranta, iar pasagerii se pot bucura de o calatorie placuta si relaxanta pana la destinatie.

Alaturi de ZGR va puteti bucura de cele mai mici preturi, iar in pretul biletului este inclusa si o masa calda.

Transport colete Romania Germania si retur

Pentru ca fiecare care trimite un colet isi doreste sa ajunga in siguranta, ZGR ofera conditii speciale pentru fiecare transport de pachete si alte bunuri, sa ajunga rapid si intacte la adresa specificata. Cursele se efctueaza saptamanal catre cele mai importante orase pe ruta Romania Germanai si retur. Acest serviciu de curierat se face numai de la adresa la adresa.

Transport auto pe platforma Romania Germania si retur

La noi in tara sunt multe persoane care doresc sa isi achizitioneze o masina din Germania pentru ca sunt mult mai intretinute si la costuri mult mai mici. Multi prefera sa apeleze la o firma specializata in transportul autovehiculelor in Romania care sa le aduca masina direct la adresa in stare perfecta.

Transportul unei masini din Germania se realizeaza numai de catre firme specializate in acest domeniu deoarece fiecare detaliu conteaza foarte mult. Incarcarea si descarcare autoturismului se face numai de catre personalul calificat al firmei.

Pentru ca tu sa fii sigur de cele mai bune servicii si sa stai fara grija ca masina va ajunge in siguranta la tine, trebuie sa apelati cu incredere la ZGR si cu siguranta nu va vor dezamagi.

Informatii si rezervari: 0729 88 44 45

Sau pe: zgr.ro

Articol publicat de agentia sicmedia.ro