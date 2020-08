SENZATIONAL! Maimuțe, girafe, rinoceri, struți și tigri cu dinți-sabie – Fosilele descoperite într-un sit din Vâlcea arată ce faună diversă exista în urmă cu două milioane de ani

​Maimuțe mari, girafe cu gât scurt, tigri cu dinți-sabie, rinoceri sau pangolini. Pare o enumerare dintr-un film de animație, însă este vorba de fosile descoperite într-un sit paleontologic din Vâlcea, numit Grăunceanu și re-analizate în SUA – potrivit hotnews.ro

O echipă de la University of Arkansas studiază de 8 ani sit-ul și spune că este unul dintre cele mai valoroase din Europa, dând o colecție uimitoare de fosile din pleistocen. Grăunceanu este cel mai mare sit fosilifer din Europa de Est.

O analiză a fosilelor descoperite în anii 60 la sit-ul Grăunceanu de pe valea râului Olteț, în Vâlcea, arată o diversitate uimitoare a faunei. În afara de animalele exotice enumerate mai sus, au fost descoperite și fosile de struți, elani, bizoni și cerbi sau specii înrudite cu acestea.

Toate aceste animale au trăit acum două milioane de ani, la începutul perioadei denumită pleistocen de către geologi. Fosilele au fost descoperite în anii 60 în urma unor alunecări de teren cauzate de tăierea pădurilor dintr-o zonă în care s-au intensificat atunci activitățile agricole.

Arheologi și paleontologi de la Institutul de Speologie Emil Racoviță din București au făcut cercetări, au prelevat fosilele și o serie de lucrări au fost scrise în anii 70 și 80. Apoi, explică cei de la University of Arkansas, s-a pierdut interesul timp de 20-30 de ani pentru aceste sit-uri și fiindcă o parte din fosile nu au mai putut fi găsite. La fel, s-au rătăcit și o parte dintre documentele întocmite de cercetătorii români acum peste 50 de ani.

Din 2012 însă o echipă internațională din SUA, România, Suedia și Franța a re-analizat și re-catalogat fosilele stocate la București, s-au făcut noi identificări și au urmat și runde noi în teren. Au fost identificate și fosile de pangolin, un animal care în prezent este pe cale de dispariție, fiind vânat fără milă pentru solzii folosiți în medicina tradițională asiatică

“Era o comunitate faunistică extrem de diversă. Am descoperit mai multe animale a căror prezență nu fusese până acum asociată cu această zonă și multe dintre ele nu se mai găsesc în prezent în Europa. Evident că sunt importante chiar și numai aceste descoperiri, însă au implicații și asupra oamenilor timpurii care migrau spre continent în acele vremuri”, spune Claire Terhune, profesor de antropologie la University of Arkansas.

Sit-ul arheologic a fost descoperit în anii 60 de o echipă condusă de arheologul Constantin S. Nicolaescu – Plopşor și se găsea pe Valea Oltețului, în comuna Tetoiu, sat Bugiulești.

Lucrarea a fost publicată în revista Quaternary International sub titlul “Early Pleistocene fauna of the Olteţ River Valley of Romania: Biochronological and biogeographic implications”.