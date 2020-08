Scrisoare deschisa adresata horezenilor de primarul Nicolae Sardarescu

Stimați horezeni,

Dat fiind faptul că nu am acces la Horezu Real Group pentru a răspunde la postarea făcută de domnul Sărdăroiu Ovidiu, sunt obligat să răspund acuzațiilor acestuia și consilierilor PNL, implicit domnului Fârtat Ilie.

Este normal ca în dubla mea calitate, de cetățean și primar al Orașului Horezu, să atrag atenția consilierilor PNL, ALDE și PER, excepție făcând domnul Drăgănescu Dumitru, că neparticiparea la ședința de Consiliu Local în care sunt dezbătute două proiecte esențiale pentru dezvoltarea orașului Horezu, reprezintă o trădare în raport cu cetățenii care i-au trimis în Consiliul Local, în favoarea unor interese meschine, cu caracter electoral.

Atragerea atenției pentru riscul de a pierde cele două finanțări nu reprezintă amenințări de ordin personal, ci doar solicitarea întoarcerii la interesul public.

Legat de acuzația folosirii unui stil heirupist pe care l-aș practica, fac precizarea că evoluția finanțărilor guvernamentale și europene este de cele mai multe ori rapidă, și dacă nu reacționezi în concordanță cu evoluția lor, ținând cont de faptul că, la o mare parte din finanțări, în special la cele europene, modul de acordare este ”primul venit, primul servit”, riști să pierzi finanțarea.

Acesta este motivul pentru care, în mandatul său de primar, domnul Fârtat Ilie nu a reușit să acceseze fonduri europene, iar în cei patru ani de mandat eu am reușit să obțin asemenea finanțări pentru un număr de 9 proiecte.

În plus, în cei patru ani de mandat, am obținut 8 finanțări guvernamentale și am finanțat din surse proprii peste 30 de investiții, în special pe infrastructură.

În toată perioada mandatului meu am respectat dispozițiile legale, motiv pentru care Curtea de Conturi – Camera de Conturi Vâlcea, la toate controalele efectuate la Primăria Orașului Horezu, nu a identificat nereguli în activitatea acestei instituții.

Investiția legată de transportul de gaze din punctul de racordare Stupărei-Govora la Romanii de Jos, așa cum am precizat și anterior într-o altă postare, este realizată fără costuri pentru Primăria Horezu de către STNGN Transgaz conform prevederilor legii 123/2012, iar pentru acest lucru trebuie să punem la dispoziția acestei societăți de stat suprafața de 1000 mp pentru amplasarea stației și a celorlalte instalații.

Partea de distribuție a gazelor în interiorul orașului Horezu poate fi realizată cu următoarele surse de finanțare:

1) Surse europene, pentru care, începând cu data de 17 august 2020 trebuie depus SF-ul și Cererea de finanțare;

2) Datorită sumei reduse de finanțare națională de 235 milioane de euro, avem și cea de-a doua sursă de finanțare, respectiv asocierea cu Distrigaz România care este dispusă să finanțeze 50% din valoarea totală a lucrărilor de distribuție.

Consilierii liberali și ceilalți menționați anterior declarativ spun că susțin această investiție, și așa cum am precizat mai sus, până în data de 17 august 2020 trebuie să avem finalizat Studiul de fezabilitate și acordul operatorului de transport, dar în fapt nu vin să voteze acest proiect, riscând astfel să se piardă finanțarea.

Ca răspuns la cele cinci întrebări ale consilierilor PNL, sintetic, răspunsul este următorul:

a) Facturi neachitate, mai vechi de 90 de zile, sunt în valoare de 3.135.259 lei, cu mult mai puțin față de 6.739.000 lei, cât a lăsat domnul Fârtat Ilie la finalul mandatului.

Timp de 4 ani de zile am plătit rate și dobânzi la creditul contractat în anul 2015 de domnul Fârtat Ilie, în valoare de 3.700.000 lei, plătind rate din 3 în 3 luni, și de 245.000 de lei. Poate ne spune ce a făcut cu acești bani!

b) Poprirea impusă de S.C. Brai Cata S.A. este temporară având în vedere faptul că, la rândul ei, această societate are datorii la Primăria Orașului Horezu în valoare de peste 250.000 lei, sumă mai mare decât datoria noastră față de S.C. Brai Cata S.A.;

c) Neachitarea drepturilor față de asistenții personali este în sarcina Guvernului Orban, guvern care are obligația plății acestor sume de bani;

d) Clubul sportiv ACS Flacăra Horezu are o restanță față de o parte din jucători în valoare totală de 35.000 de lei.

Câtă ipocrizie să aibă domnul Fârtat Ilie, împreună cu consilierii săi, în condițiile în care s-au opus permanent în Consiliul Local finanțării acestei echipe, în plus solicitând desființarea ei;

e) În prezent nu există nici un proiect cu finanțare europeană sau guvernamentală care să fie blocat.

Toate întrebările PNL Horezu denotă reaua credință, interesele de grup și habarnismul raportat la activitatea Primăriei Horezu.

Pentru stabilirea adevărului, orice cetățean al orașului Horezu poate să vină la sediul Primăriei și i se vor pune la dispoziție documente doveditoare.

Primar,

Sărdărescu Nicolae