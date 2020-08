Leave a Response

Marinică Potop, director şi acţionar la Sarcom: Începând cu luna iulie, vânzările au scăzut considerabil şi ne aşteptăm ca în iulie, august, septembrie să nu ajungem la vânzările de anul trecut.

♦ Compania a resimţit efectele izolării în condiţii de pandemie mai ales în lunie martie şi aprilie.

Producătorul de lacuri şi vop­se­le Sarcom Vâlcea, deţinut de fraţii Aurel şi Marinică Potop, a primit o finan­ţare de 3 milioane de lei prin programul IMM Invest, bani pe care i-a solicitat pen­tru a-şi finanţa ac­tivitatea şi a plăti furnizorii – informeaza zf.ro

„A durat foar­te mult apro­ba­rea liniei de credit. Am acce­sat programul în prima zi de când s-a dat drumul şi am semnat con­trac­tul pe data de 2 iulie. Până acum, am folosit jumătate din linia de credit. Folosirea liniei de credit se face cu do­cu­mente justificative – copii după fac­turi şi contracte –, dar este relativ sim­plu. Până la sfârşitul anului, dorim să ram­bursăm toată linia de credit“, spune Marinică Potop, director şi acţionar la Sarcom.