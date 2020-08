Primarul Nicolae Popescu din Berislăvești a alocat 140.000 lei pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru investiţia „Modernizare drumuri de interes local”

Recent, Consiliul Local al comunei Berislăvești, la initiativa primarului Nicolae Popescu, a aprobat alocarea sumei de 140.000 lei pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea”. Tot Consiliul Local al comunei Berislăvești a decis în luna mai actualizarea bugetului local pe anul acesta la suma de 6,36 milioane de lei. În luna aprilie, Primăria comunei Berislăvești a scos la licitaţie reabilitarea drumului comunal spre satul Rădăcineşti. „Din fericire, avem un număr crescut de copii şi pot spune că programul teren de case pentru tineri pe care primăria l-a abordat în trecut a dat în timp roade. Nu mai putem vorbi de o comună îmbătrânită. Aşadar investiţiile în aceste unităţi şcolare sunt foarte importante şi argumentate, deja pentru grădiniţa cu program prelungit fiind cereri din partea părinţilor”, spune primarul interrimar Nicolae Popescu. În acest an, Primăria comunei Berislăvești va finaliza lucrările de reabilitare a căminelor culturale din localitate. Investiţiile sunt realizate cu bani alocaţi din bugetul local. Cele două locaţii vor fi dotare şi în interior cu tot ceea ce trebuie, astfel încât să poată găzdui evenimentele organizate de cetăţeni. Până în luna iulie acest an, Primăria Berislăvești va termina modernizarea celor 31 de drumuri locale: un proiect care cuprinde 21 de drumuri cu fonduri guvernamentale și încă unul de 10 drumuri cu fonduri europene. În cursul acestui an, primarul interimar al comunei Berislăvești are în vedere construcţia unui pod, la Rădăcineşti, în punctul Lotreni. Prin Hotărârea nr. 63/2019, Consiliul local al comunei Berislăveşti a aprobat achiziţionarea sau modernizarea a 5 staţii de autobuz pentru a fi montate în mai multe locuri din Berislăveşti. Suma de 12.500 lei necesară pentru achiziţionarea şi recondiţionarea staţiilor de autobuz a fost prevăzută în bugetul local pe 2019. Anul trecut, Consiliul local al comunei Berislăveşti a mai aprobat amenajarea şi dotarea unui parc de joacă pentru copii din satul Rădăcineşti, în punctul Şcoală Rădăcineşti. S-a mai alocat suma de 20.000 lei necesară pentru parcul de joacă, care a fos prevăzută în bugetul local.