Primarul din Lădești, Ion Lixandru, reface platformele drumurilor din 5 sate afectate de calamități

În urma ploilor abundente de luna trecută, au fost calamitate mai multe drumuri din localitate, iar primarul comunei Lădești, Ion Lixandru, a solicitat Guvernului, în baza unor documentații, fonduri pe situații de urgență pentru a reface platformele drumurilor. Se refac platformele drumurilor de interes local în satele Măldărești (pe o distanță de 1,26 kilometri), în satul Păsculești (1 km), în satul Lădești (pe o distanță de 0,22 km), în Cermegești (1,6 km) și în Ciricești (1 km). În viitorul apropiat, primarul comunei Lădești, Ion Lixandru, are ca obiectiv extinderea rețelei de canalizare în localitate: „Avem doar 5,6 kilometri de canalizare paralel cu drumul județean. De aceea, am făcut proiect pentru extinderea canalizării în toată comuna. Proiectele pentru canalizare și pentru modernizarea celor 14 km de drumuri de interes local sunt pregătite, așteptăm doar deschiderea finanțării pentru a le depune, după care vom vedea dacă vom primi fondurile necesare realizării acestor proiecte”. Pentru acest an și în 2021, primarul comunei Lădești, Ion Lixandru, are ca obiectiv asfaltarea a 14 km de drumuri comunale: „Este foarte important pentru oameni să aibă drumurile asfaltate. Mai avem circa 14 km de asfaltat și am termina toate capetele rămase neasfaltate. De asemenea, așteptăm și Consiliul Județean să asfalteze porțiunea din DJ 676B, spre satul Olteanca, comuna Glăvile, astfel oamenii vor circula în condiții bune”. Încă de la începutul acestui an, Consiliul Local al comunei Lădești a aprobat înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Lădeşti, care va avea sediul în centrul comunei. „Am inițiat acest proiect pentru că am considerat că timpul are o valoare din ce în ce mai importantă pentru noi toți și nu putem să-l risipim stând la cozi. Avem în vedere şi informatizarea aproape completă a serviciilor din cadrul primăriei, pe lângă acest serviciu care este încă un pas pentru aducerea administrației locale aproape de timpurile pe care le trăim”, spune edilul Ion Lixandru. În luna februarie, tot Consiliul Local al comunei Lădești a adoptat proiectul de buget local pe 2020 la nivelul sumei de circa 3 milioane de lei.