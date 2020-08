Primăria Stoileşti lucrează la intabularea drumurilor în vederea realizării proiectelor de investiții

În această perioadă, Primăria Stoileşti lucrează la intabularea drumurilor în vederea realizării proiectelor de investiții. Încă din luna iunie, primarul comunei Stoileşti, Florin Ionescu, a depus documentaţia pentru finanţarea europeană la un proiect de introducere a internetului în zonele greu accesibile. În luna iulie, primarul Florin Ionescu a lucrat la modernizarea drumul comunal 339 din satul Geamăna, pe o lungime de 1,3 kilometri. Totodată, se lucrează la modernizarea uliţei din satul Malu, pe o lungime de 800 de metri, iar aceste modernizări de drumuri sunt realizate din bugetul local. Consiliul Local al Comunei Stoilești, întrunit în şedinţa ordinara in data de 30 aprilie 2020, a aprobat participarea în cadrul programului privind sprijinirea eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, dupa cum urmează: participarea financiară a Comunei Stoilesti la proiect, in cuantum de 10% din valoarea totala a proiectului, respectiv 50.576 lei cu TVA inclus; contractarea finantarii in cuantum de 505.766 lei lei cu TVA inclus; persoana desemnata sa reprezinte Comuna Stoilesti in relaţia cu Administraţia Fondului de Mediu este primarul localității, etc. În luna martie, primarul comunei Stoileşti, Florin Ionescu, a început un program de asfaltări de drumuri în lungime de 15,3 kilometri: „Pe Uliţa Nemțești, prin acest program s-a realizat doar turnarea primului strat de asfalt, pe o lungime de 3,6 kilometri. Avem proiectele deja întocmite şi aşteptăm lansarea programului PNDL 3 pentru a fi introduşi la finanţare. Un lucru care trebuie amintit aici, pe lângă faptul că programele în acest moment sunt inexistente este faptul că am finalizat proiectele prin PNDL 2. Anul trecut am avut o investiţie foarte mare cu bani de la FDI, un program util primăriilor din ţară, dar care, din păcate, a fost închis de actuala guvernare. Avem promisiunea că investiţiile începute vor fi continuate şi prin PNDL 3”. Din bugetul local pe anul 2020, Primăria Stoileşti a aprobat alocarea sumei de peste 2,3 miliarde de lei vechi pentru lucrări de punere în siguranță a străzii Biserica Ghiobești, sat Ghiobești.