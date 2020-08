Primăria Perișani va realiza investiția „Lucrări de refacere drum DC 4, Spinu Podeni, pct. La Lace și pct. la Școală Olteanu”

Consiliul local al comunei Perișani întrunit in ședință în data de 24 iulie 2020, a decis realizarea obiectivului de investiții „Lucrări de refacere drum comunal DC 4, Spinu Podeni, pct. La Lace (0,5 km) și pct. la Școală Olteanu (0,75 km)”. S-a avut în vedere procesul verbal privind constatarea pagubelor produse in urma fenomenelor hidrometerorologice periculoase din perioada 13-15.06.2020, precum și Hotararea Guvernului nr. 531/09.07.2020 privind alocarea unei sume din fondul de interventie la dispozilia Guvernului, prin care s-a aprobat alocarea sumei de 921 mii lei. În acest an sau anul viitor, primarul comunei Perişani, Ion Sandu, are în vedere restaurarea bisericii din satul Mlăceni, construită în anul 1840. Este cea mai veche biserică din localitate, declarată monument istoric şi va fi restaurată pentru turismul monahal. Consiliul Local al comunei Perişani, întrunit în şedinţa ordinară în data de 8 aprilie 2020, a decis rectificarea bugetului general al comunei Perisani pe anul 2020 pentru secţiunile de funcţionare si dezvoltare, prin alocarea sumei de 10.000 lei în vederea finalizării obiectivului „Reabilitare şcoală Mlăceni”, precum şi transferul unor sume la indicatorul bunuri şi servicii din trimestrul II în trimestrul I. Cu bani din bugetul local, primarul Ion Sandu a construit o sală de sport la şcoala din satul Mlăceni: „În toată perioada pandemiei, în localitate s-a lucrat. Sunt proiecte care nu suportă amânare. La noi în localitate s-a lucrat şi se lucrează. Şi în momentul de faţă sunt utilaje în toată localitatea, oamenii sunt pe şantiere”. În luna februarie, Consiliul local al comunei Perișani a adoptat bugetul local pe anul 2020 estimat la suma de circa 10 milioane de lei. Făcând un scurt bilanț, primarul Ion Sandu spune că anul trecut s-au asfaltat 15 drumuri sătești și două forestiere, rămânând de executat lucrări la drumul Tătui din satul Spinu unde s-a lucrat foarte mult la consolidare cu ziduri din beton armat: „S-a muncit enorm până s-a ajuns aici, mulțumesc pe această cale echipei din primărie pentru efortul depus și consilierilor locali care nu au pus niciodată piedici proiectelor de hotărâri, înțelegând că ideile și ambițiile primarului aduc satisfacții tuturor”.