PER a demarat o amplă campanie de strângere de semnături necesare candidaturilor la Primăria Râmnicului, Consiliul Local și Consiliul Județean

Organizația Municipală a Partidului Ecologist Român a demarat săptămâna aceasta o amplă campanie de strângere de semnături necesare candidaturilor la Primăria Râmnicului și Consiliul Local, dar și pentru Consiliul Județean. În sensul acesta, PER Râmnicu Vâlcea a amplasat un număr de trei corturi în zonele Centru, Nord și Ostroveni, locații unde simpatizanții noștri au găsit formulare pe care, prin semnătura lor, și-au putut exprima susținerea.

Partidul Ecologist Român din Râmnicu Vâlcea mulțumește locuitorilor care, în număr foarte mare, și-au arătat simpatia față de Primarul Mircia Gutău și formațiunea politică din partea căreia candidează.

VĂ MULȚUMIM !

La fel ca în toate campaniile din municipiu, PER Râmnicu Vâlcea va demonstra încă o dată că are cea mai puternica și unită echipă

Biroul de presa