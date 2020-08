Nicolae Popescu, candidat PSD: Cu seriozitate și ambiție voi rezolva problemele cu care se confruntă cetățenii din Berislăvești

Am ales in urmă cu 4 ani să mă implic în dezvoltarea localității în care m-am născut și am crescut!

Am ales să continui și să duc la îndeplinire proiectele celui care timp de 20 de ani a facut tot ce i-a stat în putință pentru modernizarea localității!

Am ales să candidez la funcția de Primar al Comunei Berislăvești deoarece consider că pot să mă aplec cu seriozitate și ambiție asupra problemelor cu care se confruntă cetățenii din Berislăvești, căutând soluții și punându-le în aplicare!

