Motociclist din Râmnicu Vâlcea, mort într-un accident rutier pe Dealul Negru

La data de 24 august, un accident rutier produs între un autoturism și o motocicletă pe DN 7 – Dealul Negru, în comună argeșeană Drăganu, între Râmnicu Vâlcea și Pitești. Potrivit ISU Argeș, motociclistul, un tânăr de 19 ani din Râmnicu Vâlcea, a fost prins sub mașină, el fiind extras de urgență de către primul echipaj de pompieri ajuns la fața locului. Acesta a fost predat unui echipaj SAJ, care a declarat ulterior decesul. La fața locului sunt pompierii cu o autospecială de intervenție și o autospecială de descarcerare, plus un echipaj SAJ cu o ambulanță.

Din primele verificări, polițiștii Serviciului Rutier Argeș au stabilit că tânărul de 19 ani, din Râmnicu Vâlcea, care conducea o motocicletă pe DN 7, la din direcția Pitești către Rm. Vâlcea, la limita dintre localitățile Drăganu și Cotmeana, nu ar fi adaptat viteza într-o curbă ușoară la dreapta, pierzând controlul asupra direcției de deplasare și pătrunzând pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu autoturism care circula din sens sensul opus de mers, condus de o femeie de 40 de ani, din Sibiu. Din păcate, în urma accidentului a rezultat decesul motociclistului. În cauză va fi întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.