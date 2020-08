MESAJUL DISPERAT AL PRIMARULUI UNEI COMUNE CARE A PIERDUT UN CETĂȚEAN DIN CAUZA COVIDULUI

Va salut cu tristete, dragi prieteni!

După cum, buna parte dintre voi știți deja, Cristi a murit joi după amiaza, din cauza acestui nenorocit virus Sarcov 2! Cauzele morții lui sunt astea: apariția in viața noastră a acestui virus nenorocit, ancheta epidemiologică defectuoasa la locul lui de minca-existau deja colegi infectați-, ignorarea de către Cristi a simptomelor evidente de câteva zile și modul cum a fost tratat la spital, după internare!

Despre virusul acesta am tot vorbit și v-am tot rugat sa țineți cont de purtarea măștii, de spălatul des pe mâini, de pastrarea dinstantarei sociale! Despre cum a ignorat Cristi zile la rând, simptome certe ale infectării, va spun ca a avut ghinionul sa fie înțepat de o viespe, tocmai in perioada in care virusul îi ataca organismul, deja afectat de diabet și obezitate! Zile la rând, el a crezut ca de la înțepătura de viespe are acele simptome: dureri in picioare, oboseala, somnolenta, lipsa poftei de mancare!

Despre a treia cauza vreau sa discutam azi:a fost preluat de ambulanta luni după amiaza ora 17, dus la boli infecțioase, mutat la ATI marți dimineața ora 5,28 , in urma examenelor medicale efectuate( stare clinica, comorbidități, radiografie pulmonara, saturație de oxigen redusă și ce or mai fi fost)! Ulterior starea lui s-a înrăutățit constant, deși el telefonic și pe whatsapp îmi spunea ca se simte ,,mai bine”!

Au urmat zilele de marți și miercuri in care am simțit ca-l pierdem și am făcut tot ce este omenește posibil sa fie mutat la Institutul Matei Bals București! A fost aprobat transferul, dar din păcate in ambulanta , imediat după plecare din Ramnic a făcut stop cardiac , resuscitat in prima faza, dar cu repetare ulterioară care a produs decesul!

As vrea sa va spun atât: protejați-va singuri cat puteți ! Dacă nu aveți norocul sa ajungeți, după infectare, intr-un centru universitar cu experiența pentru combaterea bolilor infecțioase și dotări corespunzătoare, aveți toate șansele sa muriți cu zile!

Medicii și cadrele medii( asistenți și infirmiere) dedicați combatere Covid 19, deși au salarii de câteva zeci de mii lei, fug ca dracul de tămâie de pacienții pozitivi Sarcov, nu exista supraveghere video care sa-i responsabilizeze in efectuarea actului medical , medicii nu au pregătirea necesară sa combată aceste virus și nici medicația corecta!

Am stat de vorba in aceste zile/săptămâni cu pacienți infectați cu Sarcov, prieteni cu mine, care au scăpat din ghearele acestuia dar și cu rude ale celor deja decedați … doamna de la Apavil și Cristi au murit cu zile… deși aveau comorbidități preexistente, au fost tratati cu indiferenta și de medicul de familie și de rețeaua sanitara care este plătită excelent, sa combată acest virus!

Domnule ministru al sănătății Tătaru și d-le comandant al operațiunii Arafat! ! Urgent este nevoie de :

1.Camere de supraveghere video in ATI și spitalele suport Covid 19 care sa va asigure ca aceste cadre medicale stau lângă bolnavi și mai ales ca-i îngrijesc( acum sunt stresați ca aparținătorii care dădeau șpagă, nu au acces la dumnealor, stau departe sa nu se infecteze, nu administrează tratamentele specifice, nu verifica saturați de oxigen, etc)

Înființarea

urgentă a unui serviciu de protecție interna format din cadre medicale și ofițeri/subofiteri de informații detașați temporar din unitățile dumnealor, care sa protejeze rețeaua sanitara atat de șpagă dar mai ales de indolenta personalului cat și de lipsa medicamentelor specifice!

Medic epidemiolog din centre universitare, cu experiența in combaterea HIV, Sarcov 2, hepatite virale(cca 40 sunt necesari) detașat de urgentă la fuecare spital județean care sa verifice și sa monitorizeze oricare bolnav infectat cu Sarcov 2 , evoluția zilnică, medicația aplicată și îngrijirea primită in ATI ( in medie 10 bolnavi in fiecare județ și 60-70 bolnavi internați cu forme medii și ușoare) …acum la Vâlcea circula o vorba: niciun bolnav Covid 19 , intrat la terapie intensiva nu a ieșit viu!

Măsuri urgente de import Remdesivir, Kaletra, Plaqemil și alte medicamente specifice, întrucât acum nu sunt sau nu ajung, la toți bolnavii care au urgentă nevoie de ele!

Angajarea de urgentă a unui comunicator specializat pe relații publice și comunicare, la fiecare spital, care sa țină legătura cu aparținătorii bolnavului, sa le explice starea de fapt , evoluția bolii si mai ales sa le rapsunda măcar odată pe zi la telefon! La acest moment răspund in mod neacceptabil fel și fel de persoane care sunt extrem de stresate când primesc întrebari depsre bolnavii internați, inducând panica in rândul familiilor și așa stresate, care au bolnavi internați despre care nu pot afla mare lucru! Astfel eu cred( poate greșesc) ca se pot salva multe vieti omenești!

Nu in ultimul rând! Am aflat ca este Corpul de Control al priministrului Orbán , la Institutul Matei Bals cu ordin sa -i găsească motive pentru schimbarea doctorului Streinu Cercel, de la conducerea institutului! Va recomand sa va retrageți câinii la Palatul Victoria si sa încercat sa-l clonați pe acest doctor, care zilnic salvează acolo pacienți Covid, care in județele din care provin, ar fi murit sigur!

Am vrut sa trag un semnal de alarma și măcar sa stau linistit ca am spus cuiva public, ce se petrece in fapt, in spitalele noastre! ! Pe dumneavoastră de acasă, va rog din suflet, purtați masca, stați distanțați și mai ales spălați-va des pe mâini! Sunați medicul la primele simptome si daca va trimite ,, la plimbare” apelați 112! Nu pierdeți, minute, ore, zile care se pot dovedi prețioase! Va urez, multă scanate și gânduri bune, tuturor!

Cătălin Avan,

Primarul comunei Păușești – Otăsău (Vâlcea)

Sursa: criterii.ro