Maşină incendiată cu Cocktail Molotov la Berbesti

“La data de 12 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Berbești au fost sesizați prin apelul de urgență 112, de o femeie din satul Târgu Gângulești, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au incendiat autoturismul personal.

Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă.

Din cercetările efectuate s-a reușit identificarea a doi bărbați de 39, respectiv 26 de ani, din Berbești, bănuți de comiterea faptei.

În fapt, cei doi s-ar fi deplasat cu un autoturism până la locuința persoanei vătămate, unde s-ar fi folosit de un dispozitiv de tipul ”Cocktail Molotov”, pentru a incendia autoturismul acesteia.

În baza informațiilor deținute, un echipaj din cadrul Poliției Orașului Berbești a plecat în urmărirea unui autoturism care corespundea cu semnalmentele celui folosit de cei doi bărbați bănuiți de comiterea faptei.

În timpul urmăririi, conducătorul autoturismului a pierdut controlul volanului, părăsind partea carosabilă.

Atât conducătorul și pasagerul au coborât din autoturism și au fugit de la locul evenimentului, însă aceștia au fost prinși din urmă de polițiști, care au procedat la imobilizarea, încătușarea și conducerea celor doi la sediul Poliției Orașului Berbești.

Cei doi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru bărbatul de 26 de ani și 0,66 mg/l alcool pur pentru bărbatul de 39 de ani, iar în urma verificărilor s-a stabilit că niciunul nu deține permis de conducere.

În urma probatoriului administrat, organele de cercetare penală au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi bărbați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere, conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

În cauză, cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu, iar la data de 13 august a.c., cei doi o să fie prezentați Judecătoriei Horezu, cu propunere de arestare preventivă.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Zătreni” – mentioneaza IPJ Vâlcea