Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, si prefectul judetului Valcea, Tiberiu Costea, au fost amendati de politistii valceni!

Ioan Marcel Bolos, ministrul Fondurilor Europene, si prefectul judetului Valcea, Tiberiu Costea, au incalcat prevederile legale privitoare la purtatul mastii de protectie in spatii inchise. Dupa cum se observa in fotografie, Bolos si Costea nu au purtat masti, cu ocazia vizitei de vineri, 26 iunie, la Ramnicu Valcea a ministrului Fondurilor Europene, in interiorul Institutiei Prefectului Județului Valcea! Ce exemplu dau populatiei acesti liberali, care fac parte din Guvernul Orban, care a implementat aceste masuri?! Inspectoratul Judetean de Politie Valcea, sesizat de Ziarul de Valcea, a aplicat legea si i-a amendat pe cei doi demnitari!

Autorităţile ne-au obligat pe TOTI să purtam mască de protecţie în spaţiile comerciale, în mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise, pe toată perioada stării de alertă.

Amenda pentru lipsa măştii în locurile amintite este cuprinsă între 500 şi 2.500 de lei şi este prevăzută în Legea 55/2020 privind starea de alertă.

Odată ce ai fost sancţionat şi ai intrat în posesia procesului-verbal de contravenţie, ai 15 zile la dispoziţie să plăteşti jumătate din amenda aplicată de poliţist. De altfel, agentul constatator va fi cel care va decide sancţiunea.

În funcţie de comportamentul tău, agentul îţi poate da şi avertisment, în conformitate cu prevederile OG 2/2001. În schimb, dacă vei face scandal şi nu vei vrea să te legitimezi, spre exemplu, poliţistul va putea invoca circumstanţe agravante şi îţi va putea aplica chiar maximul legal, respectiv suma de 2.500 de lei.

Tiberiu Pirnau