Ionut Marica, ginerele familiei Ion si Maria Tudor, s-a implicat in afaceri imobiliare

Actualizare stire: Ionut Marica ne-a contactat si a spus ca s-a retras din proiect in urma cu cateva saptamani…

Ionut Marica, ginerele familiei Ion si Maria Tudor, s-a implicat in afaceri imobiliare. Pe surse am aflat ca tanarul Marica este unul dintre asociatii proiectului Veranda – cel mai nou complex de apartamente din Râmnicu Vâlcea, realizat in colaborare cu unul dintre dezvoltatorii cu experiență și renume din oraș, cu peste 350 de apartamente finalizate, în asociere cu o echipă tânără. La un pas de centru – doar 1 minut de mers cu mașina te despart de centrul orașului nostru Vizavi de Parcul Zăvoi – o multitudine de apartamente au vedere directă către Parcul Zăvoi.