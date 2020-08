Focar de infectie cu coronavirus la Sectia Cardiologie a Spitalului Judetean Valcea!

Focar de infectie la Sectia Cardiologie a Spitalului Judetean Valcea! Surse din interiorul spitalului ne-au confirmat informatia ca sase pacienți, două asistente și două infirmiere din cadrul Secției Cardiologie au fost confirmți pozitiv Covid-19. Avand in vedere ca toti pacientii internati in spital au fost testati, conform comunicatelor transmise de SJU, se poate banui ca, in acest caz, cadrele medicale sunt cele care au transmis virusul. Din pacate inca exista asistente, infirmiere si chiar medici care nu poarta corespunzator echipamentul de protectie! Conducerea SJU si DSP ar trebui sa aplice sanctiuni drastice angajatilor SJU care, iata, UNII DINTRE EI, nu respecta reguli elementare de prevenire a raspandirii coronavirusului!