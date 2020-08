Florin Maracine, candidat PSD la Primaria Galicea: Nu accept ilegalități! Și nici nu mă las ”cumparat”!

AS VREA SĂ explic care este rolul consilierilor, al Primarului și Viceprimarului.

Consilierii aproba investițiile și mereu am votat sa se realizeze lucruri.

După aprobarea în Consiliul Local, singurul care inițiază procedurile de achizitie publica si poate semna contractele cu proiectantul și constructorul este doar Primarul, el este ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE. Eu nu pot semna sau lua decizii în numele Primarului, atâta timp cât dânsul este prezent! De aceea , deși am votat în listele de investiții de la începutul fiecărui an diverse proiecte pentru comuna noastră, domnul Primar, nefiind de acord cu ele, nu a demarat procedurile despre care vorbesc mai sus, astfel am rămas si cu proiectele nerealizate și cu banii necheltuiți (excedentul)…din pacate pentru dezvoltarea comunei noastre! AM dorit să clarific acest aspect pentru că în ipocrizia specifică firii lor, oponenții peneliști, uită să spună care este adevărul!

ÎNTOTDEAUNA m-am opus lucrurilor pe care le-am considerat nelegale,dar nu mulți au apreciat acest lucru! Mi s-au pus lucruri în “spinare”, de parcă eu aș fi fost Primar!

Pentru că ADEVĂRUL trebuie să iasă întotdeauna la suprafață, aș vrea să cunoașteți adevărul despre următoarele situații:

1. CONCESIUNE MAGAZIN:

În 2005 conform contractului nr. 2882/16.09.2005, Primăria Galicea (cu viceprimar Florea Udrea) i-a concesionat firmei SC CATANI SRL, un teren de 125 mp cu 5 Euro/mp pentru 49 ani ! Adică 625 Euro pentru 49 ani, bani pe care nu i-a plătit nici măcar pe loc, ci 60 Euro/an, timp de 10 ani…. adică nici 50 Ron/an pentru acest teren!

Faptul ca domnul Udrea nu a respectat prevederile Autorizatiei de construire, pe care însuși și-a eliberat-o, naște mari semne de întrebare!Conform Autorizatiei ar fi trebuit să aibă 12 m din axul drumului până la începutul clădirii, dar în realitate sunt decât 9.8 m. Suprafața construită depășește peste 200 mp. Sa fie abuz în funcție?!

Și ca sa fie treaba treaba… SC CATANI SRL si-a declarat suprafața comercială mult mai mica până in 2017 pentru a plăti impozit mai mic! Oare de ce?

2. TEREN BRUTARIE:

În martie 2019, în ședința de Consiliu Local s-a solicitat concesionarea a 325mp cu 340 lei/an în zona ZERO a comunei, adica 28 RON/luna pentru tot terenul! Nu am fost de accord să dam terenul aproape gratis din zona zero a comunei, până nu se modernizează centrul comunei ! (banii aceștia îi primim dacă închiriem buloexcavatorul pentru trei ore!)

Acum se încearcă, printr-o manevră, sa se primească 630 mp in zona zero a comunei… tot GRATIS!

3. Canalizare GALICEA-TEIU

La canalizare Galicea Ostroveni, Teiu – lipsește un km de conducte, stațiile de pompare cu probleme, stația de epurare cu și mai multe probleme, tocmai de aceea nu ne-a preluat SC Apavil și canalizarea…lucrări recepționate (și plătite) de însuși domnul Udrea, ca președinte al Comisiei de recepție!

4. Sistemul de alimentare cu apă

La lucrările de alimentare cu apă și din Galicea (executate de SC Govora) și din Cocoru, Bratia Deal, Bratia Vale + Cremenari lipseau elemente de peste 1 miliard (hidranti, camine, vane etc) și Mărăcine ăsta – despre care ei spun că nu face nimic – a obținut și autorizațiile de funcționare de la Ape, DSP și Mediu pentru aceste sisteme…foarte greu….pentru că multe lucrări executate și plătite erau neconforme !

La alimentarea cu apa de la Bradisor, cateva luni bune făceam naveta (tot pe banii mei, nu cu mașină de la Primărie) la Bercioiu, la 2-3 zile mă duceam pentru a deschide robinetul spre a se umple bazinul de apă, apoi la 15-16 ore trebuia sa ma duc sa îl închid pentru că nu au fost în stare să pună o electrovană care să funcționeze automat, deși era în proiect!

5. Despre Apa pe Valea Râului până la Primăria nouă, conform adresei nr.3598/18.07.2014 semnate chiar de domnul Udrea, ca responsabil tehnic de lucrare, au renunțat la lucrare, deși era finantata! Adică au avut banii în buzunar pentru ea și au renunțat!

Au renunțat chipurile pentru a depune un proiect European!….dar au depus o cerere de finanțare tot la Ministerul Dezvoltării, cerere neaprobată de guvernul PNL din 2016, condus de Dacian Ciolos.

Dacă a fost aprobată, chiar îi rog să facă publică aprobarea, nu bibliorafturi …și le aduc aminte că aici au plătit proiectarea pentru apă de două ori …și sume mari! (tot din banii oamenilor)

Despre acest proiect a spus domnul Udrea că trebuia sa fac doar licitația. Aici poate răspunde dl Primar, deoarece dânsul era singurul care putea iniția această procedura! DAR NU A FOST NICIUN CONTRACT DE FINAȚARE SEMNAT, ca să poată se țină licitație !

DACĂ EXISTĂ ACEST CONTRACT SEMNAT, vă rog să-l faceți public!!!

Nu uitați, minciuna întotdeauna are “picioare scurte”!

Puteți sa aratati, va rog, dovada ca ați depus proiectul in vederea obtinerii finantarii europene?!

6. Am fost atacat într-o ” fituica” (plătita de domnul Udrea) și acuzat de toate nerealizarile din ultimii 16 ani!

Știți de ce m-a atacat? Pentru că acest individ încasa în jur de 1 miliard lei vechi/4 ani de la Primăria noastra, iar la venirea mea ca viceprimar i s-a închis robinetul. Banii aceștia, pe care anterior îi încasa, i-am alocat premierii elevilor merituosi prin inițierea taberei la mare.

Fapte, nu vorbe! Fapte, unele dintre ele PENALE!

7. Mi se mai pune ” în spate” de domnul UDREA faptul că n-am adus investitori în comună!

Păi unde să aduc stimabile domn, pentru că n-ați fost în stare să aveți un metru de teren, pe care să-l putem da unor potențiali investitori! Nu mai vorbesc despre vreo strategie de utilități la o posibilă zonăindustrială!

Pe Dumneavoastră nu v-a interesat decât să vă dați teren pentru afacerile personale!

Primarul de la Ciugud, primar cu viziune, a schimbat categoria de folosință la zeci de hectare de izlazuri, transformându-le în zone industriale, dumneavoastră, deși puteați foarte ușor până în 2014… ați creat zona industrială doar în pliante electorale!

Chiar a fost cineva interesat să construiască o stație de betoane , dar n-am avut teren să-i dăm! Pentru că acum este aproape imposibil să mai schimbăm categoria de folosință la izlazuri!(la 1 hectar de izlaz schimbat trebuie să dăm în schimb 3 hectare, teren pe care nu-l avem).

DE CE NU AȚI FĂCUT PÂNĂ ÎN 2014 ACEST LUCRU (când se putea modifica mult mai ușor)…..tot eu nu v-am lăsat?!!!…trecuseră 10 ani de când erați în funcție!

Si am mai avut discuție personală cu cea care a adus 28 de ambasadori la Rm Vâlcea, să ne aducă și nouă posibili investitori, dar ne-a întrebat din start dacă avem teren să le punem la dispoziție!…. Și văd că aveți tupeul să mă acuzați pe mine!!!!!!!

Eu nu am nimic personal cu omul Udrea și cu nimeni altcineva, însă niciodată nu voi fi de acord cu minciuni și cu fapte ilegale făcute. Caracterul și educatia primita nu-mi permit sa fiu de acord cu fapte care încalcă legea.

A fi corect este una din virtuțile pe care mi le-a insuflat mama, cand mi-a oferit o educație aleasă.

Am rezistat tuturor tentațiilor, am rămas demn, pot privi pe oricine în ochi.

Cine ma cunoaste știe că dacă o problema depinde de mine personal, sigur se va rezolva.

Nu accept ilegalități! Și nici nu mă las ” cumparat”!

Si da, sunt mic, dar Dumnezeu m-a înzestrat cu bunătate, inteligenta și nu în ultimul rând cu CINSTE si BUN SIMT!

Florin Maracine, candidat PSD la Primaria Galicea