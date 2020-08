Directoarea Colegiului Alexandru Lahovari, HARTUITA de un comando liberal de la ISJ. Se incearca schimbarea acesteia din functie, printr-un ABUZ!

O adevarata echipa de comando de la ISJ Valcea a descins de aproape o luna la Colegiul National Alexandru Lahovari din Ramnicu Valcea. Tinta este una singura: aruncarea cu noroi asupra directoarei institutiei, prof. Isabella Ionita si destituirea acesteia din functie. Singura vina a actualei directoare de la Lahovari este ca nu are carnet de partid galben! Nu conteaza ca profesoara Ionita ocupa aceasta functie prin concurs pana la data de 21 august 2021. Mihaela Andreianu, intr-o corespondenta cu Ziarul de Valcea, spune ca profesoarei Ionita i se reproseaza ca a ar fi efectuat prea multe transferuri de elevi de la liceele tehnologice. De parca directoarea Colegiului Lahovari ar fi facut de capul ei aceste transferuri! Realitatea este ca TOATE TRANSFERURILE SUNT LEGALE, fiind aprobate in Consiliul Profesoral al Colegiului, Consiliul de Administratie al Inspectoratului Scolar si chiar de Ministerul Educatiei Nationale! Inclusiv depasirile numerice de elevi pe clase au fost aprobate de aceste consilii si minister! Nu a facut nimic Isabella Ionita singura, a actionat numai in conformitate cu prevederile legale. I se mai reproseaza doamnei Ionita de catre cerberii liberali de la ISJ, ca nu l-a trecut clasa pe un elev, lasat corigent la mai multe materii!

Timp de aproape o luna inspectorii Catalin Soare, Dumitru Dumbravescu (zis Doru) si o anume Merlan Doina le-a terorizat efectiv pe directoarea de la Lahovari si angajatele de la secretariatul colegiului, solicitand mii de documente si facand copii peste copii, doar, doar vor descoperi ceva negativ despre directoarea in functie. Catalin Soare o acuza pe Isabella Ionita ca a efectuat anumite transferuri, dar uita ca insusi fiul lui a beneficiat de un astfel de transfer! Domnule Soare, cand vi s-a mutat fiul la Colegiul Mircea cel Batran a fost OK, nu a fost ilegal transferul?! Inspectorul Dumbravescu are un cui impotriva doamnei Ionita (care in trecut i-a meditat fata la limba romana!) pentru ca aceasta nu a acceptat mutarea la Lahovari a unei mandre profesoare! Iar madam Merlan a fost bagata la inaintare pentru tupeu si gura mare! Exagerat de mare! Cei trei inspectori politruci au fost asa de corecti, ca nu au acceptat in ruptul capului ca discutiile cu personalul scolii sa fie inregistrate audio! De ce?!

Aceeasi echipa, plus un domn profesor ce isi forteaza elevii sa vina la el la meditatie pentru a-i trece clasa, a fost in control si la la Colegiul Matei Basarab si la Colegiul Mircea cel Batran. La Basarab, directoarea a aflat din presa ca a fost destituita din functie, iar la Mircea probabil urmeaza schimbarea sau poate Soare ii va intoarce un favor prietenului Catalin Pana. Vom vedea! Asadar, directoarea de la Lahovari, Isabella Ionita, este un ghimpe in coasta liberalilor de la ISJ, iar acestia sunt dispusi sa comita chiar si un ABUZ pentru a o demite!

Monitorizam cazul in continuare!

Nicu Trandafir