De ce să votezi Mircia Gutau?

Pentru că nu ai degete să numeri câte realizări are el în oraș!

Pentru că înainte de a fi primar, este OM!

Pentru că a preluat lucrări neterminate de alții și le-a finalizat cu succes!

Pentru că vorbește cu tine, pe stradă și îți ascultă doleanța!

Pentru că ți-a redeschis “Arenele” într-un mare fel să te poți relaxa în timpul liber!

Pentru că a modernizat un cămin de bătrâni, transformându-l în “hotel de 5 stele”!

Pentru că modernizează școli și grădinițe pentru copilul tău!

Pentru că face locuri de parcare pentru mașina ta!

Pentru că se gândește an de an la cei care au nevoie de locuințe sociale!

Pentru că BRETELE!

Pentru că ți-a reabilitat blocul și iluminatul public!

Pentru că a modernizat locurile de joacă pentru copiii tăi!

Pentru că ai autobuze ecologice și moderne!

Pentru că…..Pentru că…..Pentru că….

Pentru că are VIZIUNE!

Pentru că e PRIMAR CU SUFLETUL!