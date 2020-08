Daniel Achim Baluta, candidat PSD la Primaria Vaideeni: Am demonstrat ca sunt un om care își respectă promisiunile

Dragi cetățeni ai comunei Vaideeni,

Împreună cu echipa mea am depus candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Vaideeni, alături oameni cu bun simț, oameni sinceri, oameni implicați în problemele comunității. Sper că am demonstrat de-a lungul anilor că bunăstarea cetățenilor din Vaideeni este prioritară pentru mine. De asemenea imi doresc ca fiecare cetățean care se intoarce acasă să pășeașcă cu mândrie pe ulițele copilăriei. Avem în vedere finalizarea proiectelor, începerea altora, utile pentru dezvoltarea acestei comunități pe care o reprezentăm cu mândrie .

Am demonstrat ca sunt un om care își respectă promisiunile, un om al faptelor și al lucrurilor frumoase. Trecem prin momente dificile, dar alături de echipa mea, voi continua să lupt să lăsăm copiilor noștri o moștenire demnă și care să ne reprezinte cu mândrie.

Doresc să vă mulțumesc pentru încrederea pe care ne-o acordați și pentru sprijin. Mă simt onorat și vă sunt profund recunoscător. Împreună suntem puternici.

DUMNEZEU SĂ NE AJUTE PE TOTI!

Daniel Achim Baluta, candidat PSD la Primaria Vaideeni