Cu cât vor crește pensiile românilor. Documentul aflat pe masa Guvernului

Pensiile vor crește cu 14%, potrivit proiectului de rectificare bugetară care va fi analizat în ședința de vineri a Guvernului. Ministrul Finanțelor anunțase, joi, că este vorba despre un procent “cum n-a mai fost până acum”.

Potrivit proiectului de modificare bugetară, se propune ca începând cu 1 septembrie 2020 valoarea punctului de pensie să fie majorată cu 14%, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei – anunță stirileprotv.ro

“Totodată, se propune majorarea începând cu aceeași dată a indemnizației minime sociale pentru pensionari, cu 14%, de la 704 lei la 800 lei. De asemenea, se propune ca măsura de aplicare devansată a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, să se aplice de la 1 septembrie 2021. Aprobarea acestor măsuri conduce la reducerea semnificativă a necesarului de finanțare pentru majorarea pensiilor și salariilor personalului didactic, atât în anul 2020 (de la 11,2 miliarde lei la 3,6 miliarde lei) cât și în anul 2021 (de la 34,3 miliarde lei la 19,3 miliarde lei)”, se arată în document.

Cîțu a anunțat noile măsuri

Se vor aloca mai multe fonduri pentru majorarea punctului de pensie, dar și pentru Sănătate, Educație și pentru a ajuta firmele, aflate în dificultate, a mai anunțat Florin Cîțu, care crede că România ar putea evita chiar recesiunea economică.

Cum doar în prima jumătate a acestui an statul a cheltuit cu 45 de miliarde de lei mai mult decât a încasat, Guvernul face de urgență o rectificare bugetară. Cu toate acestea, ministrul Finanțelor spune că România va fi una din puținele țări care va majora pensiile în plină pandemie.

Florin Cîțu: ”Educaţia are resurse şi aş vrea aici să fac o remarcă – transportul, sănătate, educaţie sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară. Nu facem acest lucru, din contră suplimentăm resursele pentru aceste sectoare importante. Ministerul Muncii, la care se uită toată lumea astăzi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la începutul anului a început cu cel mai mare buget. Sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde lei în plus. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD şi a încercat să facă în această perioadă am reuşti să găsim resursele pentru a plăti la timp şi ajutoare sociale şi salarii şi pensii. Astăzi vă spunem că da, în România vom creşte pensiile. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care am putut-o vedea vreodată. PSD nu a mărit niciodată pensiile cu această sumă”

Ministrul Finanțelor nu a precizat, însă, cu cât se vor majora pensiile. Înainte de anunțul de joi, un scenariu luat în calcul de Ministerul Finanțelor prevedea creșterea pensiilor cu 14%.

La o pensie medie de 1.340 de lei, cât este la nivel național, asta ar însemna 188 de lei în plus.

Guvernul a calculat că va cheltui cu peste 20 de miliarde de lei în plus pentru asistență socială până la finele anului. Sunt bani pentru pensii, alocații, ajutoare sociale și indemnizații. La începutul anului, în buget a fost prinsă majorarea pensiilor cu 40%, ce-i drept, dar nu și cea a alocațiilor, care a fost ulterior aprobată.

Criza sanitară a schimbat însă, calculele Guvernului. Dacă în urmă cu patru luni, Guvernul estima o gaură bugetară de 6,7% din produsul intern brut, acum vorbește de 8,6%. Este un deficit bugetar mai mare chiar și decât cel înregistrat în timpul crizei de acum zece ani.