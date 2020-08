Cristina Covaci contracareaza manipularile liberalilor disperati: PMP își susține candidatul la Primaria Ramnicului, inginerul Cristian Jianu

In calitate de Secretar General PMP, Filiala Vâlcea, informez opinia publica ca se promovează in mediul online o știre falsa:

Nu se poate înfăptui adevarata alianță de dreapta pentru ca nu am fost invitați oficial la nici o discuție, a fost aruncată in presa aceasta invitație însă pe noi, ca partid, nu ne-a invitat nimeni. Am fost deschiși de la început pentru alianța de dreapta însă a rămas totul la nivel de discuție fără a se trece la fapte.

In concluzie PMP își susține candidatul ing. Cristian Jianu.

Este împotriva oricărei logici ca cel mai bun candidat sa îl susțină pe altul care ii este inferior!

Cristina Covaci

#Faramanipulări🤝

#TotipentruCristianJianu