Constantin Rădulescu: Guvernul PNL ne-a comunicat că în Bălcești NU putem face SPITAL!

Am alocat banii degeaba?!

Guvernul ne-a comunicat că în Bălcești NU putem face SPITAL!

Am primit cu mare tristețe adresa de la Ministerul Dezvoltării prin care ni se spune, sec, că Hotărârea de Guvern pentru înființarea unei structuri spitalicești în Bălcești NU POATE FI EMISĂ.

Cu alte cuvinte, după ce în anul 2019, am propus și am alocat, și toți colegii consilieri au fost de acord, banii pentru întocmirea documentației aferente proiectului de redeschidere a Spitalului din Bălcești, răspunsul primit astăzi are un conținut cel puțin dezamăgitor.

Ei bine, mă opresc aici și atașez câteva fotografii.

Este un moment trist, dar acest lucru nu mă va face să abandonez ideea reînființării acestui spital, chiar daca Guvernul trimite la primărie rezolvarea problemei: să înființeze, în locul spitalului, un Centru multifuncțional de sănătate.

Nu voi abandona lupta și, până la urmă, voi găsi soluția reînființării unei unități spitalicești în Bălcești, chiar dacă, ACUM, Guvernul ne spune că NU SE POATE!

Constantin Rădulescu, președinte Consiliul Judetean Valcea