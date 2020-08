Constantin Radu Manoiu, candidat PSD la Primaria Olanu: Avem o echipa puternica, valoroasa si cu experienta in administratie publica

Am depus candidatura pentru functia de Primar, si lista pentru Consiliul Local al comunei Olanu.

Avem o echipa puternica, valoroasa si cu experienta in administratie publica, construita pentru dezvoltarea localitatii!

Va invitam sa fiti alaturi de noi si sa ne sustineti pentru a realiza ce ne-am propus in dezvoltarea comunitatii in care locuim!!!

Vino alaturi de noi pentru:

– dezvoltare

– transparenta

– fonduri europene

– infrastructura( apa curenta, gaze, canalizare)

– modernizarea unitatilor de invatamant

– securitate si siguranta cetateanului

In slujba cetateanului

#faraafaceripersonale

Constantin Radu Manoiu, candidat PSD la Primaria Olanu