Ce porti in sezonul ploios? TOP 5 piese vestimentare care NU TREBUIE sa iti lipseasca!

Sezonul ploios nu intarzie sa apara, iar tu trebuie sa fii pregatita cu cele mai cool tinute. Fiind una dintre cele mai capricioase perioade ale anului, iti poate rezerva surprize in ceea ce priveste schimbarile de temperatura. Asadar, trebuie sa stii cum sa jonglezi cu piesele vestimentare si pe care dintre ele sa le folosesti pentru a te simti perfect in fiecare zi!

TOP 5 piese vestimentare care NU trebuie sa iti lipseasca din garderoba!

Sacou masculin

Din ce in ce mai multe femei apeleaza la piesele vestimentare barbatesti, datorita versatilitatii pe care acestea o ofera. Sacoul masculin iti poate scoate orice tinuta din anonimat, pentru ca ii da un un aer chic in orice combinatie.

In principiu, este un articol destul de sobru si, din aceasta cauza, se potriveste la outfiturile de seara. Imbraca-l cu o rochie de cocktail si accesorizeaza-l cu botine sau pantofi cu toc, iar tinuta ta va iesi cu siguranta in evidenta.

Jacheta bomber

Jacheta bomber este o piesa vestimentara din ce in ce mai populara in ultima vreme. Potrivita atat pentru femei, cat si pentru barbati, este alegerea perfecta pentru o zi ploioasa de toamna. O poti purta in orice combinatie de haine casual, cu jeansi, cu bocanci sau cu adidasi, iar pentru un look boho chic, adauga un fes si multe inele care ies in evidenta.

Este o tinuta destul de tinereasca, deci trebuie sa ai grija unde si cand vrei sa o porti. Fii atenta la alegerea gentii, deoarece aceasta trebuie sa se potriveasca cu silueta si cu intreg outfitul!

Rochie mulata, cu guler inalt

Rochia mulata este o piesa vestimentara foarte des intalnita in garderoba unei femei. In special, in sezonul ploios, este extrem de folositoare, datorita materialului gros din care este confectionata, dar si pentru eleganta pe care o ofera.

Ea poate fi accesorizata cu cizme de dama din piele, cu botine si chiar cu bocanci masculini. Adauga o geaca in ton sau una bomber, supradimensionata si, cu siguranta, vei avea un outfit remarcabil.

Maleta

Maleta, sau helanca, este un articol vestimentar clasic si foarte practic, pe care il poti folosi la orice tinuta. Indiferent de textura sau de culoare, aceasta piesa iti va oferi confortul de care ai nevoie. Poate fi purtata cu o fusta conica sau cu o pereche de jeansi „high waist”.

Daca iti doresti un plus de eleganta, in locul tenisilor obisnuiti, incalta o pereche de botine cu tocul gros si esti gata de plecare!

Poncho

Poncho-urile au devenit elemente cheie ale tinutelor casual de toamna. Alege un model supradimensionat si accesorizeaza-l cu jeansi mulati, pentru un look inedit, pantaloni de tip palazzo, pentru a fi eleganta sau o rochie mini, pentru un outfit indraznet. Poarta o esarfa lunga si fina in par, iar in partea de jos orice te face sa te simti confortabil!

Asadar, daca iti doresti sa ai tinute spectaculoase in sezonul ploios, ai nevoie de aceste elemente esentiale. Indiferent de stilul pe care il adopti, fie el elegant sau casual, datorita versatilitatii pieselor vestimentare de mai sus, poti crea outfituri diferite in fiecare zi.

Sursa foto: Shutterstock.com