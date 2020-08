Cauti o folie pentru solar? Vezi toate avantajele pe care ti le ofera cel mai cautat produs

Un produs inovativ, folia profesionala Daios este extrem de cautata in randul accesoriilor pentru solarii. Fabricata in Grecia, aceasta folie solar dispune de o calitate extraordinara, are o durata de viata extinsa si confera un nivel ridicat de protectie impotriva razelor UV. Dar lista avantajelor nu se opreste aici!

Cand vine vorba de folie solar pret, trebuie sa stii ca investitia este cu mult mai mica decat beneficiile de care te vei bucura. Din oferta completa de folie solarii, acest model intruneste cele mai multe plusuri. Nu intamplator face parte din topul cautarilor pe aceasta nisa de produse: este o achizitie care merita, fara indoiala, intreaga ta atentie. Descopera intreaga serie a avantajelor de care poti sa beneficiezi acum.

Aceasta folie solar este pe primul loc la capitolul rezistenta si durabilitate

Atunci cand cumperi acest tip de accesoriu, trebuie sa fii extrem de atent la acest capitol. Cu cat folia e mai rezistenta, cu atat mai mici sunt costurile tale de intretinere. Rezistenta sporita inseamna o durata de viata cel putin egala cu garantia pe care o ofera producatorul. Aspectul acesta este cu atat mai important, cu cat folia este expusa la o diversitate de conditii meteo: de la ploaie si vant, la raze puternice solare.

Folia Daios impierdica pierderile de caldura acumulate pe timp de zi

Efectul termic este un alt criteriu esential ce masoara performanta unei folii. Si in aceasta privinta, putem spune ca folia Daios este o alegere cat se poate de inspirata. Modul prin care este confectionata aceasta folie si prezenta aditivilor IR blocheaza pierderea de caldura acumulata pe timp de zi. Astfel, te vei putea bucura de o productivitate sporita, atingandu-ti obiectivele in ceea ce priveste recolta obtinuta. Merita!

Accesoriul face parte din categoria: folii solarii cu functie anti-picurare

Functia Anti-picurare este foarte importanta atunci cand vorbim de folie solarii. Nu numai ca previne formarea picaturilor mari de apa din interiorul foliei, dar se asigura ca se vor putea forma doar stropi foarte mici, aproape imposibil de detectat. Acest aditiv este recomandat pentru serele profesioniste si are un mare impact asupra productivitatii. Bifeaza si acest criteriu esential, pentru o buna investitie.

Este o folie solar pret mic: multiple avantaje la un cost avantajos

Daios intruneste toate avantajele unei folii cu uz profesional. De la durata de viata de 5 ani si garantia extinsa pana la 36 de luni, pana la versatilitatea de care dispune, rezistenta si calitatea de standard inalt. In timp ce confera aceste beneficii, costul se mentine unul scazut. Vorbim despre o folie solar pret mic, ce se dovedeste a fi o investitie excelenta pentru o productivitate sporita. Profita si de acest mare avantaj!

Favorizeaza dezvoltarea optima a plantelor, prin constructia sa

Transparenta la razele luminoase in zona speciala PAR, destinata fotosintezei active, acest tip de folie este recomandat pentru dezvoltarea optima a vegetatiei. Si din acest considerent, poti sa te astepti la cele mai bune rezultate in privinta productivitatii. Este un criteriu esential pentru accesoriile profesionale.

Cele mai bune echipamente pentru solarii, la Regalfermierul.ro

Daca vrei sa cumperi cea mai populara folie sau orice alt tip de echipament destinat solariilor de ultima generatie, nu trebuie decat sa accesezi magazinul Regalfermierul.ro.

La cele mai bune preturi, te poti bucura de o calitate fara compromis a produselor si accesoriilor special destinate agriculturii. Aici gasesti atat folii pentru solarii, cat si nenumarate alte produse cum ar fi folie mulci, sisteme irigatii, erbicide etc.

Achizitioneaza din locul potrivit.

