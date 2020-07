TU stii cat de important este sportul pentru copilul tau? Afla CUM poti sa contribui la dezvoltarea armonioasa a mezinului familiei!

Fiecare parinte isi doreste tot ceea ce este mai bun pentru pruncul sau, sperand ca actiunile sale sa ii construiasca un viitor prosper si sa ii favorizeze o dezvoltare armonioasa. Pentru ca acestea sa nu fie doar sperante, ia atitudine si investeste nu doar bani, ci si timp in copilul tau. O parte foarte importanta a evolutiei celor mici se bazeaza pe relatia pe care o au cu familia, in mod special pe exemplul pe care il observa la adultii din jur.

Sportul este o activitate ce ofera foarte multe beneficii pe termen scurt si lung, atat pentru cei mici, cat si pentru “cei mari”. Organismul are nevoie de modalitati prin care sa se dezvolte si sa elimine stresul psihic acumulat. Activitatea fizica, sub orice forma a sa, sta la baza unui stil de viata sanatos, a unui corp bine intretinut si a unei minti rationale.

Asadar, afla, in continuare, ce poti face pentru ca micutul tau sa se obisnuiasca inca din primii ani de viata cu un “lifestyle” activ si sa aiba o crestere armonioasa cu ajutorul activitatii fizice constante.

Iata de ce este sportul important pentru copii si adulti!

Prin miscarea fizica sunt solicitate diverse grupe musculare, imbunatatindu-se si circulatia si sistemul respirator. Sportul contribuie la intarirea oaselor, ajutand semnificativ la cresterea rezistentei fizice si la accelerarea metabolismului. Totodata, o persoana care este activa, in timp, se organizeaza mult mai bine, se adapteaza la aproape orice situatie si este mai calculata. Toate aceste deprinderi ale organismului se dezvolta dupa o vreme, de aceea este bine ca sportul sa fie introdus treptat, inca din primii ani de viata ai unei persoane.

Cum alegi sportul potrivit pentru copilul tau?

Multi parinti se intreaba de unde stiu ce activitate fizica sa aleaga pentru pruncul lor. Raspunsul este foarte simplu – Nu stii! Trebuie sa mergi cu cel mic la diverse sporturi si sa-l lasi pe el sa il aleaga pe cel care ii place cel mai mult. Este bine ca el sa ia si cateva lectii din fiecare, nu sa se decida dupa prima sedinta. Indiferent ca este vorba despre tenis, inot, karate, fotbal, handbal, volei, baschet ori despre un alt sport, micutul trebuie sa inteleaga regulamentul, sa vada cum se joaca si ce are de facut. Ulterior, pe baza propriilor aptitudini si preferinte, va putea sa iti spuna sigur ce il atrage mai mult.

Ce trebuie sa stii si sa intelegi tu ca parinte este ca nu este recomandat sa intervii in acest proces si sa ii influentezi copilului decizia, ci sa ii explici ca fiecare tip de sport reprezinta o iesire din rutina si ca nu va fi usor, insa rezultatele sunt satisfacatoare si ofera multe beneficii pentru prichindei.

Investeste timp si rabdare in copilul tau pentru a putea sa va bucurati impreuna de dezvoltarea sa armonioasa! Nu il grabi si fii alaturi de el la fiecare pas, avand, insa, mult calm pentru a-i explica diverse lucruri atunci cand are nelamuriri. Da-i spatiu si ajuta-l sa ia decizii de cand este mic, pentru a putea fi descurcaret cand creste.

Sursa foto: shutterstock.com