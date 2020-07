Primăria Roşiile a organizat licitație pentru obiectivul „Lucrări de întreținere și reparaţii Cămin Cultural Romaneşti”

Luna trecută, Primăria Comunei Roşiile a organizat licitație pentru obiectivul „Lucrări de întreținere și reparaţii Cămin Cultural Romaneşti, Sat Romaneşti”. Valoarea estimată fără TVA este de 49.850 lei. În acest an, primarul comunei Roşiile, Doru Diaconu, are în vedere modernizarea, extinderea și dotarea Căminului Cultural: „Investiția se va derula prin Compania Națională de Investiții, cu fonduri guvernamentale, iar după finalizarea lucrărilor, comunitatea va beneficia de un cămin cultural nou, cu toate utilitățile și dotările aferente. Alte două proiecte sunt pe cale a se realiza fiind vorba de modernizarea centrului civic și construirea unei săli de sport în incinta școlii gimanziale”. La începutul acestui an, Primăria comunei Roşiile, în calitate de autoritate contractantă, a invitat firmele să transmită oferta de preț pentru proiect tehnic și detalii de execuţie pentru obiectivul de investiții „Extindere reţea canalizare apa uzata si menajera 9,7 km in comuna Roşiile, Judeţul Vâlcea”. Sursa de finanţare a contractului este bugetul de stat și bugetul local, iar valoarea estimată este de 715 milioane de lei vechi. În luna februarie, Consiliul local al comunei Roşiile a aprobat bugetul local al comunei pentru anul 2020 cu o valoare totală de circa 9 milioane de lei. În acest an, primarul comunei Roşiile, Doru Diaconu, va construi o sală de sport cu o capacitate de 150 de locuri, în incinta școlii gimnaziale. Autoritățile locale au deja avizul Companiei Naționale de Investiții, pentru toate aceste proiecte, urmând a fi depuse în cel mai scurt timp. În prezent, comuna Roșiile are rețele de alimentare cu apă și canalizare, pe o lungime de 11,3 km și 11,6 km de canalizare, dar conform primarului Doru Diaconu, în viitor se are în vedere extinderea rețelei de apă cu încă 25,5 km, iar rețeaua de canalizare cu încă 9,7 km: „Anul 2020 însemnă construcţia reţelei de apă şi canalizare, şi acesta este un lucru bun. Sper să avem şi noi mai mulţi bani şi să facem ce ne-am mai propus, şi aici ne dorim modernizarea centrului civic şi o mică dotare la căminul cultural din centrul localităţii cu un grup sanitar şi aer condiţionat.”