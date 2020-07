Primăria Orlești participă la un program guvernamental privind modernizarea iluminatului public

Recent, Consiliul Local al comunei Orleşti a aprobat participarea Primăriei în cadrul programului de finanţare pentru înlocuirea corpurilor de iluminat cu consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED finanţat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Până la finalizarea contractului de finanţare, primăria va respecta cerinţa programului cu privire la delegarea gestiunii sistemului de iluminat. Tot Consiliul local al comunei Orlesti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.04.2020, a aprobat acordarea sprijinului financiar de la bugetul local in suma de 25.000 lei Parohiei Orlești pentru biserica din satul Orlești, în vederea achiziţionării de centrala termica, efectuarea de instalatii termice, sanitare si electrice. Prin Hotărârea nr. 7/2020, Consiliul Local al comunei Orlești a adoptat bugetul local pe anul acesta estimat la suma de 10,38 milioane de lei. Conform primarul din Orlești, Constantin Cîrstina, un investitor construiește o fermă piscicolă în localitate: „Este una dintre afacerile care pot genera venituri semnificative încă din primul an de activitate, câştigul urmând să fie tot mai mare în următorii ani. Este un investitor serios care a pornit această afacere generând locuri de muncă, investind într-un domeniu nou pe piaţa românească. Am înţeles că pe lângă acest complex piscicol investitorul doreşte construcţia unui restaurant şi a unei structuri turistice, pe malul Oltului şi îşi va extinde afacerea în turism. Ne dorim cât mai mulţi astfel de investitori serioşi în Orleşti, primăria va fi receptivă la orice plan de afaceri pe care cineva doreşte să le prezinte şi în măsura în care putem să sprijinim, o vom face”, Primăria Orlești va sistematiza și amenaja toate străzile şi trotuarele, astfel încât comuna să fie cea mai frumoasă localitate din Vâlcea. Anul trecut, în comuna Orleşti, Constantin Cîrstina a început amenajarea turistică de la lacul lui Orlea. Primarul Cîrstina doreşte ca acest nou punct de atracţia să dezvolte un turism care să combine latura viticolă cu cea de agrement.