Planurile primarului Mircia Gutău

Într-un interviu foarte amplu, difuzat de televiziunea locală Antena 3, primarul Mircia Gutău a reconfirmat sprijinul reciproc pe care și-l acordă în alegeri cu președintele județean Constantin Rădulescu și, evident, despre buna colaborare dintre Partidul Ecologist Român și Partidul Social Democrat și în ultimii patru ani și în următorii patru ani de mandat.

Cu acest prilej, Mircia Gutău a prezentat în rezumat proiectele de până acum și a schițat un proiect de investiții pentru următorii patru ani, în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Am reținut câteva idei, despre dezvoltare locală și despre modernizarea infrastructurii, de la reconfigurarea rețelei de evacuare a apelor pluviale și până la lărgirea unui sens giratoriu în sudul orașului, prea îngust acum pentru a putea primi camioane de mare tonaj, cu remorcă atașată, și de la mutarea vămii în afara orașului, în următorul an, urmare a unei înțelegeri realizate cu ANAF, și până la modernizarea sălii de sport Traian din Râmnicu Vâlcea.

O noutate absolută este realizarea unei căi de acces care trece acum prin parcarea celui mai nou mall și va trece calea ferată suprateran la capătul străzii Republicii, înlesnind accesul rapid la Spitalul Județean de Urgență.

Primarul Mircia Gutău a descris stadiul avansat la care se află deja învățământul dual în municipiu prin dezvoltarea școlilor profesionale în mai multe licee modernizate deja sau aflate în plină transformare.

Un proiect pentru care Primăria Râmnicului a depus de mai multă vreme documentele la Ministerul Educației este schimbul propus între cele 25 de hectare de la ieșirea dinspre Vlădești și campusul școlar al fostului Liceu Chimic, oferit spre a fi utilizat de Universitatea de Stat din Pitești. Râmnicu Vâlcea poate câștiga în acest fel o filială a unei universități prestigioase și un spațiu modernizat cu asigurarea utilităților, pus la dispoziția dezvoltatorilor locali. Un proiect de ultimă oră este acordarea unui spațiu de peste două mii de metri pătrați pentru un investitor care are intenția să investească într-o unitate de producție de componente pentru calculatoare, un proiect aflat deocamdată la nivel de discuție. În finalul interviului, Mircia Gutău a reamintit că municipiul Râmnicu Vâlcea se dezvoltă prin forțe proprii, păstrând un grad de îndatorare mic, și din atragerea unor importante fonduri europene și guvernamentale, ca urmare a proiectelor depuse în acest sens și a încrederii instituțiilor europene și naționale în actuala echipă administrativă.

