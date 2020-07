Patronul SC Nordic Impex SRL, Grig Crăciunescu, „abonat” la contracte cu statul

Putem spune despre patronul SC Nordic Impex SRL, Grig Crăciunescu, că este „abonat” la contracte cu statul, având încheiate anul trecut mai multe contracte cu diverse instituții din Vâlcea, Sibiu și Craiova. Astfel, cu următoarele instituții, liberalul Crăciunescu a avut contracte de „livrare marfă”: DGASPC Sibiu (3,45 miliarde lei vechi), Spitalul Județean Vâlcea (5 miliarde lei vechi), Spitalul de Psihiatrie Sibiu (210 milioane lei vechi), Spitalul Horezu (461 milioane lei vechi), Spitalul Clinic Craiova (263 milioane lei vechi), Spitalul Filantropia Craiova (600 milioane lei vechi), etc. Împreună cu soția lui (care este angajată la aceeași firmă), consilierul local liberal Grigore Crăciunescu a ridicat anul trecut de la SC Nordic Impex SRL suma de peste 1,3 miliarde lei vechi sub formă de salarii și dobânzi, la care se adaugă 131 milioane de lei vechi de la Consiliul Local. La mai multe bănci, Grigore Crăciunescu are depozite bancare sau plasamente financiare în sumele de 12.000 euro, 50.000 de dolari, precum și de 2,4 miliarde de lei vechi.