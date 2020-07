Ministerul Sanatatii întârzie sa acrediteze laboratorul Covid-19 de la Spitalul Judetean Valcea! Valcenii care vor sa plece in vacanta in Grecia nu au unde sa se testeze!

Valcenii care vor sa plece in vacanta in Grecia nu se pot testa la Laboratorul de Biologie Moleculara al Spitalului Judetean Valcea deoarece Ministerul Sanatatii întârzie sa aprobe documentatia de acreditare. Menționăm ca Laboratorul de Genetica Moleculara din cadrul SJU Valcea are autorizatie de functionare din 18.06.2020 si ca efectueaza deja teste pentru depistarea Covid-19. Valcenii sunt nevoiti acum sa mearga la laboratoarele din alte judete pentru testele necesare accesului in Grecia. Prefectul liberal de Valcea se poate trezi din somnul caracteristic, sa ia legatura cu Ministerul Sanatatii sa fie urgentata procedura de acreditare a laboratorului de la Valcea?!