Mai multi angajati ai unei fabrici de mobila din Bujoreni au fost infectati cu coronavirus! Dusi la spital cu microbuzul!

COMUNICAT DE PRESA

In data de 23.07.2020, situatia pacientilor confirmati Covid19 si internati in Spitalul Judetean de Urgenta Valcea se prezinta in felul urmator:

• La sectia Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Valcea se afla internati 43 pacienti confirmati Covid19: 1 asimptomatic, 14 au forme usoare ale infectiei si 28 prezinta forme medii.

• La ATI se afla internati 3 pacienti confirmati Covid.

• In ultimele 24 ore au fost externati 5 pacienti, a fost raportat un deces si au intrat 5 pacienti nou confirmati Covid19.

NR: Pe surse am aflat ca mai multi angajati ai unei fabrici de mobila din Bujoreni au fost infectati. Acestia au fost transportati la spital cu un microbuz al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Valcea.