Liberalii au trimis un “comando” sa-l execute pe directorul George Mihailescu, care a indraznit sa se lupte cu MAFIA PADURILOR!

Regia Nationala a Padurilor, Romsilva, a trimis un “comando” la Ramnicu Valcea, sa-l “execute” in stil mafiot pe directorul Directiei Silvice Valcea, George Mihailescu. Pentru ca din punct de vedere profesional nu i-au putut reproșa nimic, au fost inventate tot felul de scrisori anonime pline de minciuni la adresa fostului director general al Romsilva. George Mihailescu este un profesionist desavarsit in domeniu si principala sa “vina” este ca a indraznit sa se lupte cu mafia retrocedărilor pădurilor. I-a deranjat pe rechinii care castigau milioane de euro din aceste afaceri cu zeci de mii de hectare de pădure. L-a deranjat si pe ministrul de Finante, Florin Citu, care a obținut in mod dubios mai multe zeci de hectare exact langa domeniul schiabil Transalpina! Dar George Mihailescu este un luptator si le pregateste multe surprize celor care-i vor… capul.

Urmarim subiectul si revenim cu informatii incendiare!

Tiberiu Pirnau