În contextul pandemiei, primarul din Scundu, Dumitru Blejan, a luat măsuri stricte pentru protejarea Căminului de Bătrâni 

În contextul pandemiei, primarul comunei Scundu, Dumitru Blejan, a luat măsuri stricte pentru protejarea Căminului de Bătrâni: „Trebuia să luăm rapid măsuri, unele poate mai puțin plăcute, dar important este că oamenii au înţeles că altă variantă nu este. Pe toată perioada, personalul medico-sanitar a stat câte 14 zile în cămin, fără să iasă. Din fericire, măsurile noastre au dat rezultate, nu avem nici o îmbolnăvire, rezidenţii noştri sunt sănătoşi, am suplimentat normele de hrană, am făcut eforturi dar a ieşit bine. Pe viitor vom fi la fel de vigilenţi şi cerem personalului aceeaşi responsabilitate ca până acum”. În acest an, primarul Dumitru Blejan și-a propus ca din bugetul local să reabiliteze baza sportivă și să amenajeze suprafața de joc: „Am aprobat în Consiliul Local alocarea unor fonduri pentru reabilitarea bazei sportive și așteptăm ca RAJDP să mai asfalteze 2 km din drumul județean”. Încă de anul trecut, primarul Dumitru Blejan a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale două proiecte pentru modernizare drumuri și iluminat public stradal, dar nu a primit răspuns. Primarul Drumitru Blejan este optimist și speră să primească finanțare pentru aceste proiecte care sunt în folosul comunității. Primarul din Scundu este unul dintre primarii care consideră ca, în mandatul președintelui CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, s-au făcut cele mai mari investiţii în infrastructura rutieră din Vâlcea: „Acest lucru a fost posibil datorită bunei colaborări pe care şeful CJ a avut-o cu fostul guvern PSD, dar şi faptului că, în acea perioadă, au fost gândite şi lansate programe de finanţare foarte eficiente, cum ar fi PNDL si nu numai. Spre bucuria noastră, a comunităţii din Scundu, unul dintre drumurile în care s-a investit a fost şi DJ 645. Mai sunt de reabilitat în jur de 2 kilometri şi sunt şanse foarte mari să fie modernizaţi în 2020. Pe raza localităţii noastre, acest drum judeţean măsoară peste 11 kilometri, dar 9 s-au recondiţionat în anii trecuţi şi, pe unele secţiuni, chiar s-a şi lărgit. De când sunt primar, am insistat foarte mult pentru asta, la toţi preşedinţii care au condus Consiliul Județean”.