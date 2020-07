“Farmacistul” Gabi Bajan, cel mai bogat consilier local!

Consilierul local PER Gabriel Băjan rămâne și în acest an cu statutul de CEL MAI BOGAT om din Consiliul Local. Fiul patronul Farmaciilor Băjan a încasat anul trecut următoarele sume: 4 miliarde de lei vechi de la SC Maguba Invest SRL, 350 milioane de lei vechi de la SC Cristifarm Trading SRL, 1,4 miliarde de lei vechi de la SC Roguba Trading SRL, 1,2 miliarde de lei vechi de la SC Piersim SRL, 300 milioane de lei vechi de la SC Savimi Invest SRL, 600 milioane de lei vechi de la SC Farmaciile Băjan SRL, 120 milioane de lei vechi de la Consiliul Local, plus 5 miliarde de lei vechi ridicați de soția lui de la diverse firme. La bănci, Gabriel Băjan deține suma totală de 1,2 miliarde de lei vechi, la care se mai adaugă ceasuri de 6.700 de euro și bijuterii de 8.000 euro, toate cumpărate anul trecut. La bunuri imobile, „nababul” Băjan a trecut două terenuri intravilane și o vilă de lux în Râmnicu Vâlcea, plus un apartament spațios amplasat în București. În declarația de interese, Gabriel Băjan menționează că este asociat la firmele SC Maguba Invest SRL, SC Cristifarm Trading SRL, SC Roguba Trading SRL, SC Piersim SRL, SC Savimi Invest SRL, SC Farmaciile Băjan SRL, SC Sofios SRL și SC Depofarm SRL.