Extensii de nume de domenii web: tot ceea ce trebuie să ştiţi

Majoritatea utilizatorilor cunosc puţine detalii despre extensiile de domenii web. Desi ar fi greu să găsim pe cineva care nu a auzit despre .COM sau .RO puţini cunosc faptul că există peste 1.500 de TLD-uri (extensii de domenii de nivel superior).

Pentru a înţelege cu adevărat ce înseamnă extensiile de nume de domenii şi de unde provin trebuie să ne întoarcem puţin în timp şi să aruncăm o privire asupra evoluţiei Internetului şi rolului acestuia în apariţia extensiilor de nume de domeniu. De asemenea, vom vedea tipurile de extensii de domeniu, numărul acestora, pentru ce sunt utilizate şi ce înseamnă extensii de domeniu personalizate.

Infrastructura de bază iniţială a Internetului a fost dezvoltată în anii ’60 -’70. Mulţi oameni nu ştiau sau nu înţelegeau atunci cum funcţiona Internetul sau cărui scop servea acesta. Structura şi aspectul curent al Internetului au fost introduse pentru prima dată în 1985, când au fost lansate primele 6 extensii de domenii de nivel superior (TLD). Termenul “Internet” nu a fost creat şi definit decât în octombrie 1995. Primele 6 extensii de domeniu erau:

.COM (comercial)

.ORG (organizatie)

.NET (retea)

.EDU (educatie)

.GOV (guvernamental)

.MIL (militar)

Primul domeniu înregistrat în Europa a fost in 1983, cu extensia .NO. Domeniile .RO au apărut în 1991.

Incepand din acea perioada Internetul a fost într-o dezvoltare constantă, mereu în schimbare şi dezvoltare. Mai mult conţinut, mai multă utilizare, mai multe domenii au fost adăugate odata cu dezvoltarea Internetului.

Initial au fost lansate extensiile de domenii de nivel superior de ţară (ccTLD – country code top-level domains), precum .US, .UK, .IL, .RO. De atunci, peste 200 de alte ccTLD-uri au devenit parte din Internet. Acestea sunt considerate extensii de domeniu scurte, toate fiind coduri de ţară.

De ce există atât de multe extensii de domenii web?

Simplu spus, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gestionează extensiile de domenii încă din 1998. Înţelegând necesitatea de extindere a Internetului, ICANN a lansat Noul Program gTLD în 2011 pentru a extinde numele de domenii pe Internet. gTLD-urile (sau TLD-urile generice) reprezintă majoritatea domeniilor nou disponibile, acestea aducând un plus relevanţei websiturilor şi conţinutului acestoraa (.art, .associates, .army, .best, .business, etc.).

În esenţă, noile TLD-uri au permis organizaţiilor şi companiilor sa isi aleaga un TLD de nivel superior in locul celor clasice. Aceste TLD-uri oferă un beneficiu întregii comunităţi online, oferind utilizatorilor nume de domenii mai relevante şi uşor de ţinut minte pentru accesarea resurselor Internetului.

Chiar dacă procesul de punere în aplicare a fost unul destul de dificil, până la finele anului 2017 peste 1.200 de domenii de nivel superior (TLD) erau deja disponibile. Dacă le adăugăm la cele existente deja, acestea însumau peste 1.500 extensii de domenii de nivel superior.

Aceasta evolutie a deschis calea spre servicii de inregistrare domenii web rapide, din ce în ce mai bune, mai potrivite şi mai relevante pentru domenii de activitate

Care sunt părţile unui domeniu?

In esenta, există trei părți ale unui nume de domeniu: subdomeniul, un domeniu de nivel secundar (SLD) și un domeniu de nivel superior (TLD).

Subdomeniul

Subdomeniile sunt utilizate ca o modalitate simplă de a crea o adresă Web mai usor de retinut pentru conținut specific sau unic pe un site web.

De exemplu, puteți utiliza un subdomeniu pentru a facilita utilizatorilor să-și amintească și să navigheze în galeria de imagini a unui site, plasându-l la adresa galerie.exemplu.ro, spre deosebire de exemplu.ro/media/galerie. În acest exemplu, subdomeniul este galerie.exemplu, în timp ce domeniul principal este exemplu.ro.

Domeniul de nivel secundar (Second-Level Domain)

Un domeniu de nivel secundar (SLD) este o parte specifică a unui site web, nume de domeniu de pagină sau adresă URL care completează un domeniu de nivel superior (TLD). Una dintre cele mai ușoare metode de definire a unui domeniu secundar este acea porțiune a numelui de domeniu din stânga „.RO” sau altor extensii, care se numește domeniu de nivel superior. Analiza domeniilor de nivel superior și secundar ajută la analiza unei adrese URL sau a unei pagini.

Domeniul de nivel superior (Top-Level Domain)

Un domeniu de nivel superior (TLD) este unul din domeniile ce se află la cel mai înalt nivel ierarhic al sistemului de nume de domeniu DNS. De exemplu, în numele de domeniu exemplu.ro, domeniul de nivel superior (TLD) este .ro. Managementul celor mai multe domenii de nivel superior este încredințat organizațiilor naționale de către Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).

Un domeniu de nivel superior (sau TLD) este un termen pe care probabil l-ați întâlnit în timp ce încercați să căutați un nume de domeniu perfect. TLD este doar un alt termen pentru extensia numelui dvs. de domeniu. Extensia de nume de domeniu reprezintă literele din dreapta domeniului dvs. secundar. Un exemplu ușor în acest sens este .COM sau .ORG. Când cineva se referă la un TLD se referă doar la extensie.

Domeniul generic (Generic Top-Level Domain sau gTLD)

Un domeniu generic de nivel superior (gTLD), se referă la extensii de domeniu care sunt de natură generică. Google le recunoaște ca fiind generice și sunt ideale atât pentru companii cât şi pentru domeniu personal. Unele dintre cele comune pe care le veți găsi sunt .XYZ, .ONLINE, .SHOP, .CLUB, etc. şi in general reflecta conţinutul websitului dvs.

Domenii coduri de ţară (Country-Code Top-Level Domain sau ccTLD)

Domeniile ccTLD reprezintă locații geografice specifice. Ele se referă la extensii de domenii personalizate specifice regiunii sau ţării. Exemple în acest sens sunt .RO (România), .DE (Germania), .JP (Japonia), etc. Cu siguranţă v-aţi întâlnit cu acestea atunci când aţi vizitat un website dintr-o anumită ţară.

Top 10 ccTLDs, la 30 iunie 2019 în functie de numărul domeniilor înregistrate. Date statistice potrivit publicaţiei The domain name industry brief

Domeniu de nivel superior sponsorizat (Sponsored Top-Level Domain sau sTLD)

Practic, un domeniu de nivel superior sponsorizat (sTLD) este utilizat de nișe specifice și nu este permis să fie utilizat de populația generală sau de clienții generali. Două dintre cele mai recunoscute astfel de domenii sunt sunt .GOV și .EDU.

Domeniul .GOV este disponibil și utilizat numai de guvernul american. Pentru a putea beneficia de această extensie de domeniu, instituția menționată trebuie să fie localizată în Statele Unite, înfiinţată legal în Statele Unite, sau recunoscută de o agenție de stat, teritorială sau federală. Domeniul .EDU este o extensie care este disponibilă pentru înregistrare numai pentru instituțiile de învățământ și organizațiile conexe.

Distribuția TLD-urilor

De-a lungul timpului numarul de domenii inregistrate continuă să crească.

.COM și .NET continuă să conducă cu o marjă foarte mare dar exista multe alte TLD-uri in top. În prezent, primele 10 extensii de nume de domeniu ca popularitate sunt: .COM (comercial), .CN (China), .TK (Tokelau), .DE (Germania), .NET (retea), .UK (Regatul Unit), .ORG (organizational), .RU (Federatia Rusa), .XYZ (generic), .NL (Olanda).

Extensii de domenii web: ce se va întâmpla în viitor?

Numarul foarte mare de extensii de domenii ofera posibilitati care nu existau in urma cu 10 ani. Extensiile de domenii web au devenit atât de targetate încât puteţi găsi o extensie pentru aproape orice domeniu.

Odata ce aveți o idee mai bună despre ce sunt extensiile de domeniu și cum funcționează, sunteţi mai bine pregătit pentru a găsi unul de care aveți nevoie. De asemenea, ar trebui să înțelegeți ce tip de website vă doriţi și dacă puteţi utiliza o extensie de domeniu personalizată.