Dumitru Pearcu: Primăria Tomșani a scos la licitație execuţia de lucrări de consolidare drumului DC133, punct „Sub Coastă la Roșca”

La data de 25 mai 2020, Primăria comunei Tomșani a scos la licitație execuţia lucrări pentru obiectivul de investitie „Lucrări de consolidare și punere în siguranţă a platformei drumului comunal DC 133, punct Sub Coastă la Roșca, sat Tomșani, Comuna Tomșani”. Valoarea achiziţiei este de 258.014 lei fără TVA. Încă din primăvara acestui an, primarul din Tomşani, Dumitru Pearcu, a demarat lucrările de construcţie a podului din beton armat peste pârâul Bistriţa, în punctul Boereasca: „Podul din beton peste pârâul Bistriţa, în punctul Boereasca are o lungime de 80 de metri, lucrările fiind în faza de montare a grinzilor. În luna mai au început lucrările la un alt pod, în punctul Apa Sărată. În această perioadă, se continuă cu construirea altor două poduri şi închid capitolul de construire a podurilor şi punţilor pietonale în comuna Tomşani. Fondurile necesare pentru construirea acestor investiţii au fost atrase prin programe guvernamentale şi din bugetul local”. Consiliul Local al Comunei Tomşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 10.04.2020, a aprobat lucrările de investiţie şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii curente la DC 133A și DC 153, în satele Chiceni și Băltăţeni, la suma de 222.000 lei. Primarul din Tomşani, Dumitru Pearcu, a spus: „În prezent putem vorbi de o infrastructură impecabilă, avem cele mai multe drumuri asfaltate raportat la suprafaţa localităţii, râul Bistriţa nu mai este un handicap pentru satele riverane fiind realizate poduri de legătură pentru fiecare comunitate”. La data de 19 februarie 2020, Consiliul Local al comunei Tomşani a aprobat bugetul local pe anul acesta estimat la suma de circa 14,1 milioane de lei. Primarul Dumitru Pearcu spune că localitatea Tomșani are o infrastructură impecabilă, cu cele mai multe drumuri asfaltate raportat la suprafaţa localităţii, iar râul Bistriţa nu mai este un handicap pentru satele riverane fiind realizate poduri de legătură pentru fiecare comunitate.