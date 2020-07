DGASPC Valcea: Dezastrul epidemiologic din centrele DGASPC, declansat de incompetenta Prefecturii Valcea!

COMUNICAT DE PRESA

In aceste zile in centrele DGASPC se duce o lupta acerba pentru protejarea vietii beneficiarilor nostri, beneficiari care, in cadrul centrelor Zatreni, Bistrita si Lungesti aveau oricum o stare de sanatate extrem de precara. S-au luat masuri pentru protectia salariatilor, dar cu prioritatea beneficiarilor, insa se pare ca transmiterea comunitara a acestui virus face extrem de grea lupta noastra cu pastrarea lui in afara centrelor din subordine

Inca din primele zile si momente am solicitat ca beneficiarii nostri sa fie preluati de unitati sanitare medicale specializate, insa din pacate, specialistii direct responsabili din Prefectura, DSP si alte institutii au decis sa ne carantineze centrele pentru ca, spre exemplu, Spitalul Judetean Valcea era deja plin de bolnavi COVID din alte judete.

Am utilizat resursele puse la dispozitie de Consiliul Judetean Valcea si am achizitionat, in conditiile legii, echipamente de protectie, dezinfectanti si tot ce a fost nevoie conform standardelor in asistenta sociala si chiar unele similare celor din spital si vom continua sa facem acest lucru. Am spus in repetate randuri, inclusiv Prefecturii Valcea “ seful pandemiei” si celor carora trebuie sa le raportam aceste probleme, ca DGASPC Valcea nu are nici medici specialisti in domeniul bolilor infectioase si nici personal special instruit pentru ingrijirea persoanelor bolnave de COVID. Din pacate centrele DGASPC au fost transformate in Spitale COVID, desi noi nu dispunem de echipamentele necesare specifice si nici de dotarea specifica ingrijirii persoanelor infectate cu COVID.

Probabil ca cei veniti acum din concediu nu cunosc situatia reala si nu au comunicat cu superiorii lor, cu care am mentinut permanent legatura, solicitandu-le sprijin.

Nu am stat si nu vom sta indiferenti, insa dupa cum vedem situatia devine grava de la zi la zi, si nu doar la noi, la DGASPC Valcea. Poate ca singura diferenta intre bolnavii nostri de COVID si cei care vin din alte domenii, este ca ai nostri sunt deja intr-o stare de sanatate precara fizica si unii mentala.

I-am ingrijit si ii vom ingriji in continuare, insa in aceste zile grele pentru noi toti, DGASPC Valcea nu are nevoie nici de cinism in declaratii publice si nici de politica.

Revenind, solicitam institutiilor guvernamentale dialog, sprijin real, fara declaratii date ca dupa revenirea din concediu, iar persoanele care fac aceste declaratii sunt invitate sa stea macar o zi alaturi de conducerea DGASPC si de angajatii nostri pentru a vedea cu ce ne confruntam. Pana atunci este bine sa ne protejam cu totii astfel incat COVID sa nu patrunda in institutii precum Prefectura Valcea, de al carei sprijin si nu declaratii de presa avem nevoie!

CONDUCEREA DGASPC VALCEA