CONSTANTIN RĂDULESCU: CONTINUĂM DOTAREA SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CU APARATURĂ MEDICALĂ

„Consiliul Județean Vâlcea va aloca partea de cofinanțare pentru dotarea cu aparatură medicală a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

La finalul acestei luni, în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea, le voi propune colegilor să alocăm partea de cofinanțare care ne revine nouă, întrucât am solicitat Guvernului, în mai multe rânduri, alocarea de fonduri pentru aparatură medicală.

Vom aloca banii pentru dotarea spitalului cu 5 lămpi scialitice pentru săli de operații și 4 mese de operație pentru secțiile chirurgie și ortopedie, dar și cu două aparate de radiodiagnostic Roentgen mobile cu braț C.

Așa cum am mai spus, facem acest lucru pentru că îmi doresc ca, în următorii patru ani, să avem cele mai bune spitale din regiune.” – Constantin Rădulescu, Președinte Consiliul Județean Vâlcea.

