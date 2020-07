Caz de coronavirus la Gradinita nr. 1 din Ramnicu Valcea! O educatoare a fost testata pozitiv Covid-19

Grav este ca respectivul cadru didactic a intrat in contact cu mai multi copii. La aceasta ora este in curs de desfasurare o ancheta epidemiologica pentru stabilirea contactilor directi. De asemenea, sotul educatoarei este bolnav de Covid-19. Situatia devine din ce in ce mai grava in judetul Valcea, unde in ultimele zile au fost depistate peste 100 de persoane infectate.